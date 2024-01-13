Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 18:00

Артур Бетербиев — Каллум Смит: когда бой и где смотреть трансляцию онлайн

Боксерский бой Бетербиев — Смит в Квебеке пройдет утром 14 января
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Боксер Артур Бетербиев.
Артур Бетербиев.
Фото Соцсети

На арене «Videotron Centre» в канадском Квебеке непобежденный чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO из России Артур Бетербиев проведет поединок с Каллумом Смитом. Их бой начнется около 07.00 — 08.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трасляцию боксерского турнира в Канаде. В России не предусмотрена официальная видеотрансляция противостояния Бетербиев — Смит. Увидеть в прямом эфире поединок можно по подписке в онлайн-сервисах Sky Sports и ESPN+.

В матч-центре «СЭ» будут доступны ключевые события боя Бетербиев — Смит.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед (из них 19 нокаутом) в 19 поединках. Его предыдущий бой состоялся в январе 2023 года. Тогда россиянин победил техническим нокаутом британца Энтони Ярда.

На счету 33-летнего Смита 29 побед и одно поражение в боксе. В августе 2022 года британец нокаутировал француза Матье Бодерлика.

Артур Бетербиев. Биография Артура Бетербиева: чеченец живет в Канаде и любит Россию

Бокс
Артур Бетербиев
0
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биатлонистки Тильда Йоханссон, Хло Шевелье и Анна Вайдель объявили о паузе в карьере
Руслан Нигматуллин: «Не стыжусь, что был чушпаном»
Аналитик оценил возможный ущерб от пожара на складе Wildberries в Петербурге
Маск назвал беспределом смерть на Украине журналиста из США Лиры
Полковник ВСУ в запасе назвал провалом соглашение Украины с Великобританией
В Wildberries прокомментировали отсутствие разрешения на ввод склада в эксплуатацию
Популярное видео
Гаджиев: Хабиб, Федор, деньги в ММА. «Дрозд подкаст» #13
Минаков: «Хочу прощальный бой с Харитоновым!»
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Минеев vs Карвальо, Туйнов vs Ли Ху, Янькова vs Юйсинь: прямой эфир
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Артур Бетербиев — Каллум Смит: время начала и во сколько смотреть трансляцию боя

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости