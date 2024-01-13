В Квебеке (Канада) утром 14 января на территории арены «Videotron Centre» российский чемпион в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO Артур Бетербиев проведет бой с британцем Каллумом Смитом. Поединок начнется примерно в 07.00 по московскому времени.

В России не будет официальной видеотрансляции боя Бетербиев — Смит. Увидеть в прямом эфире поединок можно будет по подписке на сервисах Sky Sports и ESPN+. «СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий боксерского вечера.

На счету 38-летнего Бетербиева в профессиональном боксе — 19 побед в 19 поединках. У 31-летнего Смита — 29 побед и одно поражение.

Прочитать об интересных фактах из биографии Бетербиева можно по ссылке на сайте «СЭ».