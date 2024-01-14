Сегодня, 14 января, в канадском городе Квебек российский боксер, представляющий Канаду, Артур Бетербиев будет защищать титул чемпиона в полутяжелом весе по версиям IBF, WBC и WBO в поединке с британцем Каллумом Смитом. Их бой начнется около 07.00 — 08.00 по московскому времени.

В России не будет официальной трансляции поединка. Посмотреть видеотрансляцию противостояния Бетербиев — Смит можно по подписке в сервисах Sky Sports и ESPN+. Бесплатная трансляция боксерского боя с участием россиянина также будет доступна во ВКонтакте.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка Бетербиев — Смит. В матч-центре на нашем сайте также можно следить за ключевыми событиями боксерского вечера в Канаде.

У 38-летнего Бетербиева в профессиональной карьере боксера — 19 побед в 19 боях. В последний раз россиянин дрался 28 января 2023 года. Тогда Артур техническим нокаутом победил британца Энтони Ярда. На счету 31-летнего Смита — 29 побед и одно поражение. 20 августа 2022 года он нокаутировал француза Матье Бодерлика.

12 января 2024 года состоялось взвешивание перед титульным боем между Бетербиевым и Смитом. Вес Артура составил — 79,38 кг (175 фунтов), у Смита — 79,2 кг (174,6 фунта).

Узнать об интересных фактах из биографии Артура Бетербиева можно по ссылке на сайте «СЭ».