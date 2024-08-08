Аминева, бросившая вызов интерсекс-боксеру Хелиф, с победы дебютировала на профессиональном ринге

Российская боксерша Азалия Аминева в поединке турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе одержала победу над Рехемой Абдаллах из Танзании.

Для 21-летней россиянки это первый бой в профессиональном ринге. Ранее Аминева бросила вызов интерсекс-боксеру Иман Хелиф из Алжира, которая выступает на Олимпиаде в Париже.

Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, однако принимают участие в Олимпийских играх-2024.