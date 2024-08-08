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Сегодня, 19:44

Аминева, бросившая вызов интерсекс-боксеру Хелиф, с победы дебютировала на профессиональном ринге

Сергей Разин
корреспондент
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Российская боксерша Азалия Аминева в поединке турнира «Ночь чемпионов IBA» в Уфе одержала победу над Рехемой Абдаллах из Танзании.

Для 21-летней россиянки это первый бой в профессиональном ринге. Ранее Аминева бросила вызов интерсекс-боксеру Иман Хелиф из Алжира, которая выступает на Олимпиаде в Париже.

Азалия Аминева и&nbsp;Иман Хелиф. «Решила ответить за всех девчонок». Чемпионка России бросила вызов интерсекс-боксеру и дала интервью «СЭ»

Хелиф и представительница Тайваня Линь Юйтин были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов, однако принимают участие в Олимпийских играх-2024.

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