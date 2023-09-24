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Александр Поветкин рассказал, вернется ли в бокс: «Форму сейчас потихонечку набираю»

Давид Хачатрян
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Александр Поветкин.
Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Олимпийский чемпион и экс-обладатель регулярного пояса WBA и временного пояса WBC в супертяжелом весе Александр Поветкин (36-3) в интервью «СЭ» не исключил, что может вернуться в профессиональный бокс.

«Вернусь ли я в бокс? Трудно сказать. Не знаю. Форму сейчас потихонечку набираю. Если здоровье позволит, то могу вернуться. Но, честно, не могу сказать. Если бы было лет 30 или 35, то можно было бы вернуться, но мне уже не 35.
Я занимаюсь физкультурой. Мы открываем залы, пропагандируем здоровый образ жизни, с детьми общаемся. Я стараюсь смотреть за нашими ребятами и за Сережей [Харитоновым]. Он же мой друг. Я постоянно езжу, смотрю. За него болею постоянно», — сказал Поветкин «СЭ».

Поветкин объявил о завершении карьеры после реванша с Диллианом Уайтом (29-3) в марте 2021 года.

Бокс
Александр Поветкин
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