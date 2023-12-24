Погибший боксер врезался в отбойник в день похорон матери
Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила в своем Telegram-канале, что трехкратный победитель первенства России по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП. Семья спортсмена рассказала, что он врезался в отбойник в день похорон матери.
«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — сообщили РИА «Новости» в семье боксера.
Сообщалось, что федерация возьмет на себя все необходимые расходы. У Родионова остались супруга и семилетняя дочь.
Авария произошла ночью 21 декабря на автотрассе Краснодар — Ейск. Причиной инцидента стало то, что Родионов на участке проведения ремонта дороги не выдержал безопасную скорость и наехал на бетонный отбойник. После этого машина загорелась, а спортсмен умер до приезда скорой.
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