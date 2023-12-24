Погибший боксер врезался в отбойник в день похорон матери

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко сообщила в своем Telegram-канале, что трехкратный победитель первенства России по боксу Альберт Родионов погиб в ДТП. Семья спортсмена рассказала, что он врезался в отбойник в день похорон матери.

«Альберт Родионов ночью влетел в отбойник. В тот день он похоронил свою мать, ночью разбился», — сообщили РИА «Новости» в семье боксера.

Сообщалось, что федерация возьмет на себя все необходимые расходы. У Родионова остались супруга и семилетняя дочь.