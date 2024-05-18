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Мышев оценил шансы на победу в бою между Усиком и Фьюри

Виктория Кравченко
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Чемпион мира по боксу Владимир Мышев оценил шансы на победу в бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фаворит для меня — Тайсон Фьюри. Считаю его более умным и прагматичным бойцом, который также превосходит своего соперника и в габаритах. Помимо этого, я думаю, что поведение Александра Усика в последнее время и та деятельность, которой он занимается, отдаляет его от тренировочного процесса и правильного настроя на этот поединок. Как мне кажется, у Фьюри может быть две прямо противоположные стратегии на этот бой. Либо он будет работать исключительно вторым номером, держа Усика на удобной для себя дистанции и не подпуская за счет своих антропометрических данных, либо же наоборот — будет давить Усика, висеть на нем, используя преимущество в массе и физической силе, пытаясь ломать Александра, попутно проводя атаки в ближнем бою», — цитирует Мышева «РБ Спорт».

Поединок пройдет в Саудовской Аравии 18 мая.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vladimir-my-shev-f-yuri-bolee-umny-j-i-pragmatichny-j-bokser-chem-usik/
Александр Усик
Тайсон Фьюри
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