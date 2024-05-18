Мышев оценил шансы на победу в бою между Усиком и Фьюри

Чемпион мира по боксу Владимир Мышев оценил шансы на победу в бою между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Фаворит для меня — Тайсон Фьюри. Считаю его более умным и прагматичным бойцом, который также превосходит своего соперника и в габаритах. Помимо этого, я думаю, что поведение Александра Усика в последнее время и та деятельность, которой он занимается, отдаляет его от тренировочного процесса и правильного настроя на этот поединок. Как мне кажется, у Фьюри может быть две прямо противоположные стратегии на этот бой. Либо он будет работать исключительно вторым номером, держа Усика на удобной для себя дистанции и не подпуская за счет своих антропометрических данных, либо же наоборот — будет давить Усика, висеть на нем, используя преимущество в массе и физической силе, пытаясь ломать Александра, попутно проводя атаки в ближнем бою», — цитирует Мышева «РБ Спорт».