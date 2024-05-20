«Извиняюсь перед Тернером за косяк!» Что говорили Дацик и Папин на пресс-конференции «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Дацик и Папин пообщались с Тернером и Чилембой.

Вечером 24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого россиянин Вячеслав Дацик встретится с ирландцем Шоном Тернером. В соглавном бою российский боксер Алексей Папин сразится с малавийцем Айзеком Чилембой. В преддверии турнира состоялась пресс-конференция, на которой спортсмены встретились лицом к лицу и поговорили.

Папин — Чилемба

Ведущий: У вас 40 поединков в профессионалах, 10 из них вы провели с боксерами из России — каждый четвертый бой. Как так вышло?

Чилемба: Просто я люблю россиян, Россия любит меня, поэтому так все совпало.

Ведущий: Не надоело постоянно боксировать с русскими боксерами?

Чилемба: На самом деле нет, не устал. Если придется, я могу боксировать с россиянами каждый второй поединок. Для меня не имеет значения, откуда мой соперник, я могу поехать в Америку, в Европу, там с кем-нибудь побоксировать. Мне, в общем-то, неважно.

Алексей Папин и Айзек Чилемба. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Ведущий: Какой-то средний портрет российского боксера вы выделите? Какой он, боксер из России?

Чилемба: Российские боксеры — очень крутые ребята, они сильны прежде всего своей защитой, своим характером, сердцем, головой. Некоторых начинаешь бить, они сразу начинают отступать, отходить, но русские не такие. Они очень хорошо защищаются и всегда отвечают на пропущенные удары.

Ведущий: Вы дрались с Ковалевым и Биволом и бои дошли до решения. Вы отличались невероятной стойкостью и рефлексами. В чем ваш секрет? Почему вы выживали в таких сложнейших битвах?

Чилемба: Я боец — все, что я могу сказать. Никакого секрета здесь нет, я просто выхожу на ринг и делаю свою работу.

Ведущий: Вы известны как боксер, который в первую очередь работает вторым номером, такой классический спойлер. Для этой манеры ведения боя очень важны рефлексы, но они уходят. В каком состоянии Айзек Чилемба сейчас?

Чилемба: Мы всегда готовы сражаться и приняли решение с тренером, что готовы принять этот вызов. Да, действительно, я не молодею, но при этом я в отличной форме.

Ведущий: Обладает ли Алексей качеством, которое заставит вас выйти из привычной зоны комфорта?

Чилемба: Я стараюсь не выделять каких-то качеств у соперников. Я видел один поединок с участием Алексея, мы с моим тренером разобрали его работы, и, поверьте, нам будет чем ответить.

Ведущий: В какой форме сейчас Алексей Папин?

Папин: Алексей Папин в отличной форме, набирает обороты. Нельзя сказать, что вторая молодость — я вообще считаю себя достаточно молодым. Все знают, что была травма, и после травмы я начинаю набирать, тренироваться в полном объеме, получать удовольствие от того, что могу наносить удары, которые до этого не мог делать из-за травмы.

Ведущий: Бой с Макабу ты тоже проводил с травмой. Насколько травмы помешали тебе — и, может быть, в чем-то помогли стать новым бойцом?

Папин: Травмы, к сожалению, преследуют меня. Причем в этом году будет ровно 30 лет, как я в спорте — именно в боксе и кикбоксинге. Все-таки за 30 лет и металл стирается, не то что суставы, связки и так далее. Травмы преследуют, но в связи с опытом мы понимаем, как их нивелировать. Где-то чуть дольше размялся, где-то лучше потянулся. А насчет помогают... с другой стороны на все это смотришь. Где-то перестраиваешь технику, можешь поработать более разнообразно.

Ведущий: Чилемба — самое серьезное имя в твоей карьере или Макабу ты ставишь выше?

Папин: Обычно можно сказать это уже по прошествии боя. Бой пройдет, и я смогу сказать, кто был более сложным соперником.

Ведущий: Уже обсуждали, что Айзек — ярко выраженный спойлер, скорее мешает боксировать, чем делает это сам. Готов ли ты к этому?

Папин: Вы жути на него не нагоняйте, а то правда будет избегать боя. На самом деле да, Айзек очень неудобный боксер, нестандартный, с хорошей реакцией. Посмотрим. Сложно сказать, как он будет себя вести в этом бою. Может, пойдет в размен. Макабу шел вперед — может, он тоже пойдет вперед. Это будет круто, подеремся.

Ведущий: От тебя всегда все ждут нокаута. Боксеры вроде тебя становятся заложниками своего характера, своей манеры, где-то даже вынуждены зачастую рисковать и идти на поводу у публики, чтобы оправдать ожидания. Ты в состоянии это контролировать или душа рвется иногда?

Папин: Слушай, ну, конечно же, душа рвется! Но одно дело — душа рвется, другое дело — ясный ум, и нужно это контролировать. За нокаутом я никогда не гонюсь, но если я вижу, что попал, я не отпущу своего соперника.

Ведущий: Ты подходил максимально близко к поединку чемпиона мира, покинул первую строчку WBC по неспортивным причинам. Есть ли шансы и желание еще на один заход?

Папин: Желание огромное. Сейчас вроде как появляются возможности. У нас на кону будет стоять пояс WBA Asia — это первый пояс, который будет разыгран в России после санкций. Думаю, еще сможем побиться за титул чемпиона мира.

Вячеслав Дацик и Шон Тернер. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Дацик — Тернер

Ведущий: Шон, Дацик проще для вас, чем Кевин Джонсон?

Тернер: Я не разделяю свои бои на легкие и тяжелые. В прошлом поединке я встретился с Кевином Джонсоном, это настоящая легенда, он сражался со многими топовыми спортсменами, и для меня было честью разделить с ним ринг. Но поверьте, что в следующем поединке я обязательно одержу победу и заберу пояс домой.

Ведущий: В бою с Кевином Джонсоном проблему его передней руки вы решить так и не смогли, она вам доставила массу проблем. Есть ли у Дацика в арсенале что-то, что решить вы будете не в состоянии?

Тернер: Нет, все, что есть у Вячеслава Дацика, — это его мощь, его сила, его агрессия. Но поверьте, я смогу с этим справиться.

Ведущий: Произвел ли на вас эффект появления Дацика [на дуэли взглядов]?

Тернер: Нет на самом деле. Он безумный парень, я безумный парень — что есть, то есть, никакого сюрприза.

Хрюнов: Один нюанс хочу уточнить. Что возмутило Шона Тернера по поводу его карьеры: служил ли он в полиции или сидел в тюрьме?

Тернер: Нет, я никогда не служил в полиции. Я настоящий криминальный элемент, я сидел в тюрьме.

Ведущий: Слава, ты так ворвался в наш зал, и после долгого отсутствия есть ощущение, что ты очень соскучился по «Бойцовскому клубу РЕН ТВ». Осталось ли что-нибудь на пятницу у тебя после этого перфоманса?

Дацик: Силы, как всегда, есть, энергия прет. Естественно, подготовиться возможности не было. Поэтому вернулся к древней русской традиции: выпил грибной настоечки — результат увидим в бою. А перед Тернером хотел бы извиниться за косяк, что назвал его копом. Я не знал вообще про бой, мне звонят, говорят: ты дерешься с Тернером, с копом. За меня договорились, за меня решили, я уже узнал по факту. Я так думаю, сказали, что он коп, чтобы подразозлить меня. Поэтому я с радостью согласился, записал то интервью. А сейчас, оказывается, он разбойник — посмотрим, чей криминалитет круче и кто кого куда загонит. Он хотел уйти с поясом с этого ринга — я думаю, когда он будет лежать лицом вниз на этом ринге, ему во сне приснится пояс.

Ведущий: Чем ты занимался в последнее время?

Дацик: Собирал грибы. Спросите у Оли Томпсона, как ему гриб веселка.

Хрюнов: Слава, ты что делал на рынке?

Дацик: Развлекался. А вообще хорошая тренировка и подготовка к боям — это как я в детстве тренировался. Всю ночь играешь в Mortal Kombat, потом выходишь и приемы отрабатываешь на ринге. Здесь, конечно, ногами и сальтухи нельзя бить, но придумаем что-нибудь веселое руками.