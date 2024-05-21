Интервью перед поединком в Балашихе.

Вечером 24 мая в Балашихе состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретится с Шоном Тернером. Имя ирландского боксера в России услышали после боя против Кевина Джонсона.

Несмотря на отсутствие больших имен в рекорде, Тернер знает, что такое боксировать со спортсменами мирового уровня. Ирландец спарринговал с Тайсоном Фьюри и Томом Аспиналлом, а также не раз пересекался с Конором Макгрегором, они оба — выходцы из зала Crumlin Boxing. В интервью «СЭ» Тернер рассказал о Дацике, опыте спаррингов с Фьюри и Аспиналлом и общении с Ноториусом.

— Тебе предстоит бой против Вячеслава Дацика. Что ты знаешь о нем?

— На самом деле, я раньше никогда не слышал о нем.

— Дацик очень популярен в России, в начале карьеры он нокаутировал Андрея Орловского, но он не профессиональный боксер. Ты воспринимаешь его всерьез?

— Я всех воспринимаю всерьез, чувак. Но он не на моем уровне — в том, что касается бокса.

— Он назвал тебя копом и мусорилой. В России называют так [мусорилой] полицейских, если хотят их оскорбить. Есть что ответить Дацику?

— Я покажу вам то, о чем он говорит, в ринге. Я покажу, что это он мусор в боксе.

— Как я понял, ты служил в полиции. А чем именно ты там занимался?

— Нет, мужик, я не полицейский, я сидел в тюрьме! Я побил человека, напал на него. Это Дацик сказал, что я коп? Может, я назову его мусором — может, это он коп. Он только и делает, что говорит. Этот мужик — кусок дерьма.

— Дацик тоже сидел в тюрьме. Как думаешь, заключенные из каких тюрем более жесткие — из России или Ирландии?

— Поглядим! Узнаем 24 мая.

Вячеслав Дацик и Шон Тернер. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Ты тренировался с Аспиналлом. Когда это было?

— Я был спарринг-партнером Тайсона и Хьюи Фьюри, и Том также был их спарринг-партнером. Он из Ливерпуля, я из Ирландии, мы общались на английском, так что стали друзьями, тренировались в двух кэмпах. Это было давно, может быть, семь лет назад.

— Что ты помнишь о Томе?

— Он был в отличной форме, большой парень — выглядел крупнее, чем на свежих фотографиях. Он был очень быстрым, сильным, отличный боксер, очень техничный для ММА. По-настоящему приятный парень, джентльмен, с ним приятно поговорить.

— Аспиналл говорил, что он спарринговал с Тайсоном Фьюри и топовыми бойцами UFC, но никто не бил тяжелее, чем ты. Удивлен такой характеристике?

— Нет. Вся сила — здесь [показывает руки]. Мы принесем эту мощь 24 мая.

— Кто бил сильнее — Аспиналл или Фьюри?

— Фьюри. Ну, мы провели немного раундов с Аспиналлом. Мы спарринговали с Аспиналлом, может быть, шесть раундов. А с Тайсоном Фьюри — 12. Так что я немного попадал по Аспиналлу, еще и потому, что он постоянно двигается, а затем быстро атакует и здорово защищает голову руками. Я провел один хороший удар, однажды я пробил мощную комбинацию из двух ударов и попал ему в голову. Он чуть не упал, его ноги подкосились. Но так как это был просто спарринг, я не финишировал его, мы просто тренировались.

Шон Тернер. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— А ты его когда-нибудь ронял?

— Нет, я точно его не ронял. Я однажды уронил Рико Верхувена, чемпиона К-1 в тяжелом весе.

— Как проходили спарринги Аспиналла и Тайсона Фьюри?

— Очень близко. Это были хорошие спарринги.

— То есть Тайсон не был на голову выше?

— Это был просто спарринг. В конце концов, Тайсон Фьюри не пытался убить Тома Аспиналла, а Аспиналл не пытался убить Фьюри. Но очевидно, что у Фьюри было преимущество в спарринге — он чемпион мира по боксу, он не хочет уходить в ММА. А Том Аспиналл хорош в ММА, он хорош в борьбе, кикбоксинге, тайбоксе, джиу-джитсу. Если бы Тайсон Фьюри подрался с Томом Аспиналлом в клетке, как думаешь, кто победил бы?

— Том не скрывает, что любит выпить. Ты с ним выпивал когда-нибудь?

— Никогда, но я был бы рад!

— С Фьюри тоже не выпивал?

— Никогда... Нет, было один раз! Однажды в Манчестере, когда Тайсон Фьюри сделал камбэк (провел поединок с Сефером Сефери. — Прим. «СЭ»), я выступал с ним в одном карде. Мы выпили после боя. Он отличный парень, очень веселый.

— А к каким боям ты помогал ему готовиться?

— Бои с Дереком Чисорой, Кристианом Хаммером, а еще помогал Хьюи Фьюри перед боем с Поветкиным.

— Тайсон не атлетичный, у него были психологические проблемы, но он по-прежнему один из лучших. В чем феномен Фьюри?

— Он очень тяжело тренируется. Он в невероятно хорошей форме для настолько огромного парня. Он проводит в ринге 15 раундов подряд со свежими спарринг-партнерами. 15 раундов! И никаких проблем. У него очень длинный рич, он силен, у него крепкий подбородок.

— Бывало, что во время тренировки Тайсон тебя чему-то научил?

— Больше двигать головой, ха-ха.

— Боксер Невен Пайкич, который стал первым, кто уронил Фьюри в профи, сказал, что Тайсон всегда встает после любого удара. Помнишь случай, когда в зале он тоже проявил волю?

— Я никогда не видел, чтобы Тайсона отправляли в нокдаун в зале.

— Сколько Фьюри платит за спарринги?

— 100 фунтов или 120 евро за три минуты. Два раунда — 240 евро, три раунда — 360 евро. Чем больше раундов, тем больше он платит.

Тайсон Фьюри и Шон Тернер. Фото Соцсети

— А с Конором ты когда впервые встретился?

— Ой, это было очень давно, в 2014-м.

— Есть мнение, что Макгрегор на самом деле не был бедным сантехником, что он изначально был из богатой семьи. Что ты об этом знаешь?

— Нет, он не был богатым. Но и бедняком он не был. Он работал и был из нормальной семьи, не из богатой и не из бедной. Когда я его встретил, он только начал карьеру в UFC. До этого я его не знал, потому что он выступает в ММА, а он меня, потому что я боксер. Была большая вечеринка в ночном клубе, где был Конор. Я подошел к нему, мы пожали руки, и на этом все.

— Как часто ты видел Конора в зале в последние пару лет?

— Очень много. Раз 30.

— Ты видел, как Макгрегора роняли в спаррингах?

— Уверен, такое было, но я его спарринги не видел, потому что он не спаррингует в боксерском клубе. У него есть клетка и спортзал дома, где он тренируется большую часть времени.

— А как ты можешь описать его как человека?

— Честно говоря, думаю, он слегка сумасшедший. Но он ирландец, он один из нас.

— Есть какая-то особенная история о нем?

— Однажды я протянул ему руку, чтобы пожать ее, а он не пожал в ответ, на что я показал вот это [показывает средний палец]. Он взял мою руку на армбар — шутка такая. Он не отпускал руку, и я сказал: «Конор, я пошутил, расслабься!»

— И Конор, и Тайсон Фьюри говорили, что считают себя очень религиозными. Ты за ними такое замечал?

— Тайсон Фьюри религиозен, но Конор Макгрегор... О нем я такого не знаю. Тайсон Фьюри водит всю свою семью в церковь на выходных. Он всегда обращается к Богу, а с Конором я не провел достаточно времени [чтобы судить о его религиозности].

Шон Тернер и Тайсон Фьюри. Фото Соцсети

— Конор — очень богатый парень. Значит ли это, что он очень щедрый?

— Он щедрый к спонсорам, залу, друзьям, своей семье.

— Бывало, что он просто мог дать денег кому-то на улице?

— Да, без проблем. Деньги для него ничего не значат, он мультимиллионер.