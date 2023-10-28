Дацик отправился в нокаут во 2-м раунде! Рыжий Тарзан не выдержал ударов топового кикбоксера

Петр Романкевич проигрывал бой, но оказался выносливее.

Вечером 27 октября в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Петром Романкевичем. Поединок прошел по правилам бокса в ММА-клетке по формуле три раунда по три минуты.

Рыжий Тарзан выступил впервые после месяца в зоне СВО. Последний поединок Вячеслав провел против Оли Томпсона в «Бойцовском клубе РЕН ТВ» и победил нокаутом в первом раунде. Для Дацика поединок с Романкевичем станет уже пятым за 2023 год: ранее он нокаутировал Джеронимо дос Сантоса по правилам К-1, а также уступил решением Кевину Джонсону по боксу и Галымжану Жасланову по ММА.

Титулованный белорусский кикбоксер Романкевич в этом году провел два боя и в обоих уступил. Сначала Петр в близком поединке не справился с Иваном Штырковым, а затем проиграл нокаутом Федору Колтуну. Оба боя прошли по правилам кикбоксинга.

В первом раунде Дацик шел вперед и пытался потрясти Романкевича, а белорусский боец пятился и работал джебом. За минуту до сирены Рыжий Тарзан имел шанс финишировать Петра у сетки, но Романкевич спасся после того, как пропустил несколько размашистых апперкотов Дацика.

Во втором отрезке Вячеслав продолжил прессинг и здорово попадал, но при этом у самого Дацика возникали проблемы после любого попадания Романкевича. В результате одной из точных комбинаций Рыжий Тарзан упал на канвас, а на вопрос рефери, готов ли он продолжать, ответил отрицательно. Романкевич победил нокаутом во втором раунде — напор на старте поединка себя не оправдал.