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Шовхал Чурчаев наконец вышел в клетку и подрался! Но результат получился непредсказуемым

Бой Чурчаева и Галимова на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» завершился ничьей
Отдел единоборств «СЭ»
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Шовхал Чурчаев — Шамиль Галимов.
Фото Сергей Лантюхов, Известия
Бой против Шамиля Галимова закончился вничью.

Вечером 27 октября в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Вячеслав Дацик встретился с Петром Романкевичем. А в соглавном событии вечера Шовхал Чурчаев подрался с Шамилем Галимовым по прозвищу Пахан.

Чурчаев получил третью возможность приехать и провести наконец бой, а не сорвать его, как два раза за последние четыре месяца. В июле Чурчаев в последний момент не вошел в клетку на бой против Персидского Дагестанца, а в сентябре устроил массовую драку в ТЦ, сломал руку и из-за этого сорвал собственный бой против Артема Рофаля.

Последний поединок Шовхала состоялся в декабре 2022-го против Тимурлана Пирматова. Тогда Чурчаев победил решением судей. Бой с Галимовым станет реваншем: перед Пирматовым в октябре 2022-го Шовхал уже побеждал Шамиля раздельным решением судей.

Галимов же после первого поединка с Шовхалом провел семь встреч. Боец по прозвищу Пахан выиграл пять из них, уступив только Васифу Аббасову и Тимуру Абдурахманову. На счету Галимова победы над такими представителям поп-ММА, как Артем Рофаль, Юрий Рябой и Тимур Никулин.

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На реванш с Галимовым Шовхал все-таки вышел, причем его появление в клетке предваряло появление настоящего волка, которого вывела за поводок девушка. Поединок проходил в больших боксерских перчатках — видимо, из-за травмы Чурчаева. Ранее Шовхал сказал, что травмировал руку. При этом он упоминал и о повреждении ноги, что проявилось уже в первом раунде, когда Шовхал начал хромать, а базовый боксер Галимов — забирать трехминутку.

В перерыве Чурчаеву подержали на ноге лед, а во втором раунде чеченский боец пошел вперед и попытался действовать первым номером. Галимова это полностью устраивало — он перехватил инициативу ближе к концу отрезка. В перерыве между раундами соперники на эмоциях чуть не устроили внеплановую драку, пободавшись лбами. В третьем отрезке Шовхал стал действовать еще активнее. Галимов уходил от атак соперника, но взамен почти ничего не предлагал.

Бой продлился всю дистанцию, а судьи определиться не смогли. Один из судей отдал победу Чурчаеву, второй — Галимову, а третий выставил ничью. Таким образом, итоговым результатом стала именно ничья. Бойцы и промоушен получили простор для организации трилогии.

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Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
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