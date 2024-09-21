Кузьмин легко снес американца 135 кг, Фомич наказал за смелость. Кулачные бои на РЕН ТВ: как это было

Ни один из боев главного карда не дошел до судейского решения.

В Москве прошел очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» — на этот раз по кулачным боям. Это было матчевое противостояние Россия vs США, где за американцев бился еще и бразилец.

Имеля vs Ковбой

Игорь Ионов по прозвище Имеля — звезда Top Dog, Алекс «Ковбой» Оливейра — экс-боец UFC. В UFC он выступал еще 2,5 года назад, а теперь странствует — то в России подерется, то в Сербии, то еще где-то. Это был первый бой бразильца в кулачке, а еще он весил килограммов на 10-15 меньше. Насколько точно меньше — неизвестно, поскольку Имеля на взвешивание не явился. Да и вообще боя этого не планировалось, образовался он в последний момент. Поединок продлился полторы минуты — и закончился нокаутом: Ионов попал в область носа — и Оливейра упал.

Калажоков vs Пасторе

Кантемир Калажлоков — чемпион Top Dog в легком весе, непобежденный боец-кулачник. Бретт Пасторе — боец ММА (3 победы, 3 поражения) из тайского зала Tiger Muay Thai. Как и ожидалось, конкуренции не получилось — Калажоков контролировал ход поединка, игрался с американцем, а в третьем раунде так рассек ему бровь, что бой пришлось остановить.

Фомичев vs Морроу

Олег Фомичев — чемпион Top Dog в полутяжелом весе, Роб Морроу — экс-боец Bellator и BKFC. Рекорд американца в ММА внушительный — 25-22-1. Морроу рьяно бросился вперед, за что был наказан — упал уже на 13-й секунде. Рубка продолжилась, соперники вошли в клинч, и оттуда Фомичев дважды крепко попал левым боковым, после чего рефери остановил поединок.

Кузьмин vs Севейдж

Сергей Кузьмин — один из лучших российский боксеров-супертяжей последних лет. 19 побед и 2 поражения на профессиональном ринге. Решил попробовать себя в кулачке. Деанде Севейдж — огромный (135 кг) американский боксер с проф. рекордом 6-0. Ожидалось что-то интересное, однако Кузьмин победил за 90 секунд.

Сначала Севейдж упал на 20-й секунде боя, схватившись за затылок. Рефери не стал открывать счет. «Поднимайся!» — призвал рефери. Севейдж поднялся и через минуту рухнул уже в нокаут — после правого оверхенда Кузьмина. В ринг-интервью Сергей заявил, что хотел бы и дальше участвовать в кулачных боях.