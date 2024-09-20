«Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдет в новом формате.

В пятницу, 20 сентября, на российский рынок кулачных боев врывается новый игрок — «Бойцовский клуб РЕН ТВ». В столичном клубе Base в главном событии вечера боксер-тяжеловес из Санкт-Петербурга Сергей Кузьмин встретится в ринге с гигантом из Америки Деандре Севейджом. Для обоих спортсменов этот поединок станет дебютом в кулачке и пройдет в формате 5 раундов по 2 минуты. В целом в главном карде зрители увидят противостояние России против США. В первых трех поединках отстаивать честь РФ выйдут топовые кулачники из лиги Top Dog, известной своими жесточайшими и кровавыми боями в сене.

Сергей Кузьмин (Россия) — Деандре Севейдж (США) — главный бой вечера

Поединки тяжеловесов в редких случаях бывают скучными, в кулачке же это практически невозможно, особенно когда выступает Сергей Кузьмин, за плечами которого 14 побед нокаутами в 19 победных противостояниях по профессиональному боксу при двух поражениях. 37-летний Кузьмин не боится пробовать себя в кулачке, а его появление в новой дисциплине можно назвать промоутерской удачей. Фактурный россиянин обладает динамитом в обеих руках и умеет вовремя сокращать дистанцию. Его выступление на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» никого не оставит равнодушным.

Соперник Кузьмина — 33-летний Деандре Севейдж, бывший член национальной сборной США, четвертьфиналист национального олимпийского отбора. В профессиональной карьере в боксе одержал 6 побед и потерпел 1 поражение — от Дмитрия Кудряшова в марте этого года. Перед поединком с Кузьминым заявил о своем желании стать гражданином России. Как и Кузьмин, впервые себя попробует в кулачке. На пресс-конференции перед предстоящим боем американец обещал зрителям, что они впервые увидят, как падает Кузьмин.

Кантемир Калажоков, Олег Фомичев и Сергей Кузьмин. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Олег Фомичев (Россия) и Роб Морроу (США) — соглавный бой вечера

Бои Олега Фомичева по прозвищу Фомич никого не оставляют равнодушными. Опытный боксер-любитель из Волгограда стремительно ворвался в кулачку и стал чемпионом Top Dog в весовой категории до 94 кг. На счету 26-летнего Фомичева 9 побед при 1 поражении. Лишь в последнем его поединке в кулачке была прервана его легендарная победная серия, когда он встретился с чемпионом промоушена «Наше Дело» Мурадом Чемпионом Халидовым. Зрители РЕН ТВ помнят Фомичева по выступлению на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» в апреле этого года. Тогда Фомич в противостоянии по боксу нокаутировал фактурного белоруса Николая Данилова.

Для 39-летнего Морроу бой с Фомичевым станет вторым за карьеру на территории России. Ранее американец на турнире Hardcore FC встречался с бывшим российским бойцом UFC Константином Ерохиным. Тогда Ерохин досрочно остановил Морроу. Врачам после боя пришлось наложить 10 швов после страшной сечки. На пресс-конференции перед боем с Фомичевым Морроу сообщил, что Ерохин сломан ему орбитальную кость, и отметил зрелищный стиль ведения боя у русских. Согласно Sherdog, у Морроу по прозвищу Разрушитель в ММА 24 победы, 22 поражения и 1 ничья.

Кантемир Калажоков. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Кантемир Калажоков (Россия) vs Бретт Пасторе (США)

28-летний Каложоков в настоящий момент является, пожалуй, лучшим кулачным бойцом России. В активе спортсмена из Кабардино-Балкарской Республики 10 побед и ноль поражений, и все они одержаны в Top Dog. Также ему принадлежит чемпионский перстень Top Dog в легком весе.

29-летний Пасторе — профессиональный боец ММА из Нью-Джерси с рекордом 4-3. В последнее время живет и тренируется в Таиланде, где он не только оттачивает бойцовские навыки, но и практикует русский язык, общаясь с российскими бойцами. За его плечами опыт выступлений в любительских ММА, а также в бирманском боксе, где победу можно одержать только за счет нокаута. Боец уверен, что ему хватит навыков остановить непобежденного российского кулачника.

Игорь Имеля Ионов (Россия) vs Алекс Ковбой Оливейра (Бразилия)

Трансляция главного карда в 22.30 на телеканале РЕН ТВ начнется с поединка любимца публики Top Dog Игоря Ионова по прозвищу Имеля. Русская звезда кулачных боев поприветствует в рейдже (гибрид клетки и ринга. — Прим. «Известия») бразильского ветерана UFC Алекса Ковбоя Оливейру.

31-летний Имеля (он же еще и Пивозавр) — неплохой боксер-любитель из Майкопа. Имеет звание мастера спорта России по боксу и статус серебряного призера чемпионата страны среди молодежи. Боксер прославился своей харизмой, усами, а также выступлениями в лиге Top Dog, где одержал 5 побед (3 нокаутами, 2 решениями) и потерпел 1 поражение — от действующего чемпиона Top Dog в весовой категории до 94 килограмм Олега Фомичева. Имеля умеет выводить своих соперников из равновесия, мастерски используя трешток без личных оскорблений и мата.

36-летний Оливейра впервые выступит в роли кулачного бойца. Карьера бразильского ветерана в ММА богата: согласно Sherdog, 25 побед, 16 поражений, 1 ничья и 2 поединка, признанные несостоявшимся. В сильнейшей лиге мира UFC Оливейра провел 22 боя, одержав победу в 11 из них. В боях встречался с такими бойцами, как Гильберт Бернс, Дональд Серроне, Карлос Кондит, Шавкат Рахмонов, Майк Перри. Сейчас идет на серии из двух поражений — от Александра Шлеменко и Александра Грозина.