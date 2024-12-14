Папин наглухо вырубил Харди, Минаков и Джонсон выдали ничью. Как прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Бывший боец UFC упал в третьем раунде, но успел доставить проблем.

Вечером 13 декабря в Москве состоялся турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в главном событии которого Виталий Минаков встретился с Кевином Джонсоном, а во втором по значимости поединке чемпион WBA Asia Алексей Папин сразился с экс-бойцом UFC Грегом Харди.

Папин — Харди

Алексей Папин считается одним из сильнейших представителей России в тяжелом весе. До введения санкций он возглавлял рейтинг WBA, а сегодня владеет поясом WBA Asia. Его команда уверена, что следующим достижением станет титул WBA Gold. На профессиональном ринге Папин провел 20 боев, одержав 18 побед. Единственное поражение он потерпел в поединке с Илунгой Макабу, а бой с Сосланом Асбаровым не был засчитан. Последний раз Алексей выходил на ринг в августе 2024 года, когда встретился с Феликсом Валерой. В этом бою он отправил в нокаут экс-соперника Дмитрия Бивола в пятом раунде.

На этот раз оппонент у Папина весьма необычный — для Грега Харди этот бой стал лишь четвертым в профессиональный боксерской карьере. В предыдущих трех боях Харди одержал победы, но широкую известность он получил благодаря выступлениям в UFC. Там он выходил в октагон против Александра Волкова, сумев продержаться с ним все три раунда. Всего в UFC у Харди пять побед и семь поражений. Теперь он попробовал свои силы против Папина в боксерском ринге.

Главным и единственным преимуществом американца считались габариты: его вес перед боем составил 146 кг, в то время как вес российского боксера — 101 кг. Харди это преимущество отчасти реализовал, отправив Папина в нокдаун. Вскоре Алексей пришел в себя, ход встречи переломил и нокаутировал огромного соперника в третьем раунде — получилось зрелищно.

«Тяжело бьет парень, сносит ударами, — сказал Папин после боя. — Первый раунд, конечно, из-за нокдауна это его раунд. У нас небольшой диссонанс произошел в углу. Я планировал делать одно, тренер говорил другое. И чуть поэтому тяжело было подстроиться после первого раунда. Но в дальнейшем, в принципе, как и планировали, подошли.

Харди — самый тяжело бьющий в карьере? Именно по тоннажу — да, наверное, самый такой тяжелый. Как получился нокдаун? Зевнул, пропустил удар, плюс ко всему он еще где-то чуть потряс меня, снес за счет тоннажа. Кайфовое ощущение, когда твой соперник падает, и понимаешь, что он уже не встанет. Я отвернулся и пошел, а потом раз — смотрю, он лежит уже, глаза закатил».

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Минаков — Джонсон

Прославленный российский тяжеловес Виталий Минаков дебютировал на профессиональном боксерском ринге. Его имя хорошо известно поклонникам ММА, ведь он был чемпионом Bellator и одержал победу над Александром Волковым в титульном бою. Минаков заслуженно считается одной из ключевых фигур в истории российских смешанных единоборств. В последние годы Виталий выступал не так часто: его последний бой в ММА состоялся в 2021 году, когда он уступил Саиду Соуме из-за травмы пальца. Несмотря на готовность продолжить поединок, рефери остановил бой. В августе 2024 года Виталий сделал шаг в новую для себя область, приняв участие в боксерском поединке в маленьких перчатках. В упорной схватке с Оли Томпсоном победа осталась за россиянином.

Теперь Минаков встретился с опытным Кевином Джонсоном в профессиональном боксе. Джонсон, который недавно стал обладателем российского гражданства, имеет впечатляющий послужной список. За свою карьеру он сражался с такими легендами, как Виталий Кличко, Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Дерек Чисора и Энди Руис. В последнем бою Джонсон одержал эффектную победу нокаутом над ирландцем Шоном Тернером, представляющим зал Конора Макгрегора.

С первого раунда преимущество Джонсона было очевидным. Кевин чаще доносил удары, а во втором отрезке потряс Виталия, хотя тот позже отрицал это в интервью. Однако со временем Джонсон будто начал проседать, и к четвертому раунду его активность в ринге стремилась к нулю. Судьи вынесли спорное решение — большинство увидело в этом поединке ничью.

«Было два плотных удара, не было потрясения, но был момент такой, когда... У меня в этом бою сказался первый опыт выступления в боксерках, — сказал Минаков после поединка. — Я не ожидал, что они такие скользкие. У меня не получалось ни двигаться, ни делать какие-то финты. Я разъезжался, когда двигался, старался просто удержать баланс. И вот когда Кевин попал просто таким тяжелым ударом, я его, конечно, почувствовал. Потрясения не было, но я как раз стал разъезжаться, стал ловить пол, чтобы устоять. Видимо, это выглядело как потрясение. На самом деле, потрясения не было, был один неприятный удар прямо в нос, и был удар в область уха.

Я пытался экономить немного силы, мне стоило начать сразу работать, наверное. Потому что я видел, что он действительно в третьем раунде задышал. В третьем, четвертом задышал, и он стал отстаивать и пропускать Мне нужно было взять темп с первого раунда и не опускать его. Я думаю, что было бы поинтереснее».