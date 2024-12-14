Наши победили. Совершенный левый хук Папина, убойная концовка от Кузьмина

Итоги турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» от Александра Беленького.

Турнир удается, когда в каждом следующем бою ты начисто забываешь все предыдущие. И помнишь только свои последние эмоции. И как помнишь!

Вот именно по этой формуле прошел заключительный турнир по профессиональному боксу «Бойцовского клуба РЕН ТВ», организованный промоутером Владимиром Хрюновым. В нем были вещи, которые невозможно сыграть или придумать. Их можно только прожить.

Я знаю, что первые бои (на самом деле не первые, но первые, показанные по телевидению) многие забудут, хоть это и несправедливо. Я сам не собирался о них говорить, но они были замечательными.

Россиянин Вадим Мусаев (весовая категория до 66,7 кг) великолепно победил казаха Рая Сейтжанова техническим нокаутом в пятом раунде. Каждому бою необходима какая-то изюминка. Говорю это как знающий человек. Сколько раз я сам ее придумывал после боя! Когда это удавалось, мне говорили, что так оно и было.

В этом бою ничего придумывать было не надо. Левша Мусаев все знал еще до боя. Знал, что ему надо делать. Знал, как победить. Но в первом раунде он неожиданно попал в нокдаун. Причем, по-моему, достаточно тяжелый. Вот она, изюминка. А дальше Мусаев принялся ее выковыривать. Причем выковыривать так, что это было ярче самой изюмины. С обеих рук.

Противопоставить ему что-то Сейтжанов пытался, но не смог. Не смог для себя. Мы-то получили от боя «то, за что платили». Рай вынужденно после каждой серии Мусаева показывал, что ему хочется еще, но показывал все менее убедительно. В пятом раунде это поняли, наконец, его секунданты и остановили бой. Для Мусаева это была уже 11-я победа в 11 боях (седьмая победа нокаутом). По-моему, хороший боксер. Яркий, чувствующий дистанцию, прилично бьющий. В общем, на него стоит обратить внимание.

Второй бой был абсолютно на него не похожим, но тоже по-своему очень интересным. В нем наш тяжеловес Сергей Кузьмин на последних секундах заключительного раунда мощным левым боковым нокаутировал до того небитого нигерийца Соломона Адебайо. Удар был такой силы, что африканец сначала начал падать от него в одну сторону, а потом свалился в другую. Я такого даже не упомню. Длиннорукий Сергей был очень хорош в этом бою. Он изучил своего противника, понял, на что он ловится, а потом стал громить. Результат был выше всяких похвал.

Бой Алексея Папина с американцем Грегом Харди. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Папин — Харди

Ну, вот мы и подошли к главному. Бой Алексея Папина с американцем Грегом Харди. Бой начался с неожиданности. Причем такой, что ее трудно было счесть приятной. Харди показал, что свои 146 кг (у Папина — 101 кг) кормит недаром. Он был резкий, быстрый и поначалу в этом абсолютно не уступал Папину. Даже более того. Казалось, что превосходил!

Папину потребовалось какое-то время, чтобы к этому привыкнуть. Но раньше, чем он успел это сделать, ему пришлось вставать с пола и услышать, как ему открывают счет! Да-да, вот так неожиданно.

Харди нанес короткий, но, судя по всему, очень сильный правый боковой, и, запутавшись в своих и чужих ногах, Папин упал. Сейчас он, может быть, говорит, что удар был не очень сильный. И он действительно так думает. Не знаю. Зрачки у него плавали. Но чем лучше был сам удар, тем лучшим боксером оказался Папин. Когда он встал, не мне одному показалось, что в этом бою все кончено. Нет! В этом бою, простите за банальность, все только начиналось.

Остаток первого раунда Папин провел не в лучших попытках (чисто внешне, конечно) понять, что ему предстоит сегодня сделать. Самой большой его проблемой было то, что он не работал с такими противниками, как Харди. Такими габаритными и такими быстрыми. Именно это было главной проблемой. Но Папин ее решил. Это стало совершенно очевидно уже во втором раунде. Что он увидел, он сам расскажет. Со стороны это смотрелось так. Харди, хоть был очень быстрым и большим, не прошел хорошую подготовку как боксер. Да, у него была победа над Хасимом Рахманом — младшим, сыном экс-чемпиона мира Хасима Рахмана — старшего. Да, ему хватало скорости. Но у него не было необходимого широкого арсенала. А у Папина он был. Он стал пробовать различные удары, различные приемы, и очень скоро стало ясно, что самую большую опасность для Харди представляет левый боковой. Как, впрочем, и для всех. Еще он неважно реагировал на правый кросс. Но это так, к слову.

В третьем раунде Папин несколько раз резко атаковал. К его ударам Харди оказывался не совсем готов. Уже было ясно, что никакой большой сенсации нам сегодня не увидеть, но я, честно говоря, не думал, что все закончится так быстро. Запутав своего противника подлинными и ложными ударами, Папин пошел вперед — тут среди прочего выстрелил одним из самых совершенных левых хуков, которые я только видел. И Харди растянулся на полу с таким видом, словно сегодня организаторам понадобится подъемный кран, чтобы его оттуда убрать.

Кран не понадобился. О-о-о-очень тяжело, но Харди встал. Самое главное, что он еще чем-то возмущался! Что? Ему засчитали нокаут? Как так? На самом деле секунды идут быстро, когда ты лежишь на полу. Ему могло показаться всякое. Что он лежал, например, секунды две-три. Нет, больше. Куда больше. В общем, Папин победил. А вам я советую посмотреть бой. Сейчас это сделать несложно. Это лучше, чем о нем читать.

Виталий Минаков и Кевин Джонсон. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Минаков — Джонсон

Главный бой вечера. Четырехраундовое противостояние Виталия Минакова и российского американца (я бы даже сказал, советского американца) Кевина Владимировича Джонсона.

После красочного представления каких-то живописных фриков с «папьемашовыми» цепями и живописными хохлами и одного главного фрика, который скакал на каком-то приспособлении, сделанным как будто из двух половинок сломанного велосипедного колеса, к рингу подъехало что-то, напоминающее мотоцикл с коляской, в которой сидел сам Сильвестр Никодимыч... извините, я хотел сказать Кевин Владимирович. Получилось очень эффектно. Я на полном серьезе.

Эффектное появление Кевина Джонсона. Фото Дмитрий Коротаев, Известия

Потом, через некоторую паузу, два здоровых парня с топорами (настоящими) исполнили богатырский танец Наших Мужиков, которых затем сменили Наши же Мужики с шашками. Главным среди них был Мужик с Двумя Шашками. Вслед за ними скромно шествовал наш Виталий Минаков. Тоже получилось очень славно. Комментаторы, по-моему, тоже засмотрелись.

А потом остались одни бойцы. Минаков и Хамфри Потапович... ой, опять перепутал... Кевин Владимирович. И понеслось.

Минаков, вообще-то четырехкратный чемпион мира по самбо и прославленный боец MMA, переквалифицировавшийся в боксера (весьма удачно), показал, что он тоже кое-что умеет. Джонсон, известный в прошлом боксер, казалось, от этого опешил. Но это только казалось. На самом деле афроамериканский, а ныне афрорусский тяжеловес пока не увидел ничего необычного и просто начал бой, как начинают танец с какой-нибудь утомленной мулаткой: медленно и внешне лениво.

Первые два раунда показали все. Хуки и апперкоты Минакова вроде бы и достигали цели, но Джонсон обрабатывал ему корпус, а потом неожиданно переходил на голову. Виталию приходилось тяжело. И казалось, дальше будет только тяжелее. К сожалению, Кевин Владимирович (сейчас правильно?) забыл потренироваться. Он привык к легким деньгам, и после убедительного третьего раунда пошел четвертый, далеко не такой убедительный. Минаков проявил в нем себя выше всяких похвал. Что? Результат какой? Ну, как вам сказать... Мне показалось, что...

Ничья! Так сказали судьи. И они были как никогда правы. Ничья. Я надеюсь, в следующий раз Кевин Владимирович все-таки потренируется... и получит по сусалам по самое не балуйся. Не очень логично, но так будет по крайней мере справедливо.