«После боя выпьем. Я бы предложил ему водку или самогон». Русская звезда кулачки перед поединком с ветераном UFC

Имеля пообещал показать зрелище в бою с Оливейрой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Игорь Имеля Ионов выйдет против Алекса Оливейры.

Первый турнира по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Россия vs Америка пройдет уже в пятницу. В преддверии шоу участники турнира приняли участие в пресс-конференции, а потом — в открытой тренировке.

Особое внимание приковано к бою, который откроет основной кард (начало — в 22.30 мск). Любимец публики Top Dog Игорь Ионов по прозвищу Имеля сразится с гостем из Бразилии, ветераном UFC Алексом Ковбоем Оливейрой. После медиаактивностей Ионов ответил на вопросы «СЭ».

— Что испытываешь перед боем?

— Ничего. Голод испытываю.

— Как тебе кулаки Алекса?

— В два раз больше, чем мои! Жесткие, крепкие кулаки. Думаю, он гладить меня не собирается.

— Что увидел в глазах оппонента во время фейс-ту-фейс?

— Ничего. Обыденная история: посмотрел — и ничего не увидел.

— Успели поговорить до боя?

— Да. В Бразилию собираемся! И выпить после боя.

— Что будете пить?

— Не знаю. Смотря что он захочет. Он же гость. Я бы предложил водку или самогон.

— Как нужно готовиться к такому сопернику?

— Откуда я знаю? Я вообще в Москву приехал пару дней назад — на свадьбу в Коломну. Меня позвали. Поступил звонок: «Подерешься?» Я говорю: «С кем?» А они: «Еще соперника нет, но найдем». А я: «Ну ладно, подерусь».

— Сколько тренировок провел перед этим боем?

— Две. Лучше недопахать, чем перепахать. Этого должно хватить, чтобы одержать победу. Я не знаю, как бой сложится, но постараюсь его сделать красочным и интересным.

— Какую победу представляешь?

— Мне-то нокаута хочется, а там — как пойдет. Парень-то крепкий, не сказать, что пробитый. Скорее всего, выиграю по очкам. Но хотелось бы нокаута — ударом в корпус. Кулаки сейчас ненабитые у меня.

Алекс Оливейра. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Как Олег Фомичев отреагировал на твои слова, что он «обосрался» еще до боя с Мурадом Халидовым? (Фомичев также выступит на турнире Россия vs Америка. — Прим. «СЭ».)

— Вообще никак не отреагировал. Слова не сказал.

— Что это означает?

— Я вообще забыл, что я говорил. Если бы ты не напомнил, я бы и не вспомнил.

— До сих пор придерживаешься такого мнения?

— Что он обосрался? Да.

— Почему?

— Он же обычно более заведенный, а тут был спокойненький, нежный, добрый, милый. Так со стороны было видно, а его внутренний мир я не нюхал.

— Как сложится бой Фомичева против Роба Барроу?

— Ну, здоровый американец, повыше Олега, крепкий. О его навыках не знаю, потому что не видел его боев.

— Следующая остановка — бой за титул Top Dog с Фомичевым?

— Скорее всего, да. Я-то и в этом бою не планировал выступать.

— В чем мотивация тогда выходить на бой?

— Буду с легендой UFC драться. Это и есть мотивация.

— Будешь отстаивать честь Top Dog?

— Свою честь в первую очередь, а там все остальное.

— Будешь усы сбривать перед боем?

— Как я с усами на бой выйду? Конечно, сбрею... Ты что, угораешь?! Конечно, не буду сбривать!

— Сегодня на конференции была затронута такая тема, как «стенка на стенку» между Top Dog и Hardcore. С каким счетом эта встреча бы завершилась, если выставить чемпионов против чемпионов?

— Когда это случится, чемпионы по десять раз поменяются. Я даже не знаю, сколько весовых категорий. Думаю, будет 50 на 50.

— Тебя же звали какое-то время назад в Hardcore?

— Да меня постоянно куда-то зовут. У меня контракт с Top Dog.

— В случае чего готов рассмотреть?

— Нет. Надо смотреть, как карты лягут, как Регбист скажет.

Игорь Ионов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

— Смотрел интервью Анатолия Сульянова (глава Hardcore. — Прим. «СЭ») Ксении Собчак?

— Нет. Я такое говно не буду смотреть.

— Почему?

— На хрен вообще это надо, когда два человека разговаривают о своих проблемах. Не смотрю интервью всякие. Я и свои не смотрю. Читаю только комментарии. Многие пишут, что я под чем-то, что у меня голова пробитая, что языком не владею.

— Если бы не бой за перстень Top Dog, с кем было бы интереснее подраться — с Гаджи Автоматом или с Олегом Фомичевым?

— С Фомичевым. Он посильнее будет. Гаджи Автомат что-то базарит много, газует на всех, кого-то куда-то определяет. А сам он с кем дрался? С медийными? Непонятно. Кроме Павла Шульского, который тоже был дебютантом тогда. И все. Кого он победил?

— Огнеборца (Иван Смирнов. — Прим. «СЭ»).

— Не знаю такого... А, это мешок из Hardcore? Вы что, угораете?!