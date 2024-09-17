«Нокауты продолжатся. Вы впервые увидите, как падает Кузьмин». Пресс-конференция перед турниром по кулачке Россия VS США

17 сентября в МИЦ «Известия» состоялась пресс-конференция, приуроченная к первому турниру по кулачным боям «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Шоу пройдет 20 сентября в Москве, в клубе Base.

В главном карде топовые российские кулачники и боксеры сразятся с бойцами из США и Бразилии. Откроет главный кард поединок любимца публики Top Dog Игоря Ионова по прозвищу Имеля против ветерана UFC бразильца Алекса Ковбоя Оливейры.

Вслед за ними в ринг выйдет непобежденный чемпион Top Dog в легком весе Кантемир Калажоков с рекордом 10-0. Его оппонентом станет американец Бретт Пасторе.

В соглавном событии вечера сразятся чемпион Top Dog в полутяжелом весе Олег Фомичев и американский боец Bare Knuckle FC Роб Морроу.

В главном событии вечера российский боксер-тяжеловес Сергей Кузьмин впервые подерется на голых кулаках. Его соперником станет Деандре Севейдж из США.

Ниже — лучшие моменты из прошедшей пресс-конференции.

Игорь Ионов vs Алекс Оливейра

Оливейра: «Это мой дебют в кулачке. После боя я вам скажу, останусь в кулачке или нет. Мы с Имелей встретились до конференции. Мне понравились его усы. Мы веселимся, шутим, а в бою будет все серьезно. Я говорил на португальском, он — на русском, и мы прекрасно друг друга понимали. Мы нашли общий язык. Если получится так, что я проиграю, то после боя мы встретимся и выпьем по стаканчику — и будем дальше дружить».

Имеля: «Чувствую, что жизнь удалась. О бое узнал несколько дней назад. Оливейра — жизнерадостный, веселый, счастливый. Чем-то меня напоминает, еще и с усами. Конечно, не такие шикарные усы, как у меня, но ему подходят. У Оливейры мощные, сильные кулаки. В два раза больше, чем мои. У меня сейчас больные кулаки, придется работать по корпусу. Думаю, в плане того, что я побольше, мне будет легче. Он более худой, более жилистый, дышать ему легче будет, но он старше. У него опыта больше. Поэтому будет интересный и равный бой».

Игорь «Имеля» Ионов и Алекс «Ковбой» Оливейра. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бретт Пасторе vs Кантемир Калажоков

Пасторе: «Привет, РЕН ТВ, привет Россия, Москва — классный город. Поступило предложение две недели назад. Последний бой я провел по правилам бирманского бокса, у соперника было 85 побед и ноль поражений. И сейчас я не могу дождаться, чтобы подраться с прекрасным оппонентом. Я верю в себя, в свой тренерский штаб. Знаю, что я должен делать. Откуда знаю русский язык? В Таиланде, в Tiger Muay Thai, у меня много русских друзей, но мне еще нужно практиковаться. Опыт в бирманском боксе? В этом виде спорта можно выиграть только нокаутом. Я знал, что он меня не нокаутирует, поэтому я бил чем мог. Была ничья. Я знаю, что фанаты хотят насилия, и я готов его дать в эту пятницу».

Калажоков: «Кулачка — не бокс, не ММА и даже, как это называется... Не бирманский бокс. Это российская кулачка, и тут все будет намного жестче. В России кулачка популярна, и тут конкуренция высокая. У нас пожестче бойцы, тем более я с Top Dog, являюсь чемпионом. Думаю, ему будет сложно. Почему в кулачке не знаю поражений? Согласен, что бокс — не кулачка. Мне намного удобнее в кулачке биться. От бокса я отвык. В кулачке решает первый удар, и кто более обучен — тот и выигрывает. Кулачка сложнее, чем бокс».

Бретт «The American Nomad» Пасторе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Роб Морроу vs Олег Фомичев

Морроу: «В 2022 году я приезжал в Россию биться в лиге Hardcore против Константина Ерохина. Тот бой я проиграл. Так что бой против Фомичева — это своего рода реванш за мою страну. В Америке и в России дерутся по-разному. В Америке дерутся технично, здесь же стараются рубиться. В том бою против Ерохина мне наложили 10 швов, он сломал мне орбитальную кость. Я знаю, кто передо мной, меня просто так не сломить. Если я упаду, то встану, как Рокки Бальбоа, и буду продолжать драться. Считаю, что с Фомичевым закатим отличное шоу».

Фомичев: «Поражение от Мурада Халидова? В тот вечер он был сильнее меня. Он меня переиграл, в третьем раунде попал по мне и сломал мне нос. Больше сказать нечего. Идем дальше. Спасибо Робу, что он приехал и составит мне конкуренцию.

Бой с Имелей? Это неизбежно, так как он является претендентом на мой титул чемпиона Top Dog. До этого с ним два раза встречались, теперь будет третий раз. Бою быть.

Имеля: «Фомич — мешок».

Фомичев: «Ты чувствуешь поддержку, один на один так не скажешь...»

Имеля: «А ты один на один и не спросишь».

Фомичев: «А ты специально с девушкой пришел...»

Олег «Фомич» Фомичев и Роб «The Destroyer» Морроу. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Деандре Севейдж vs Сергей Кузьмин

Деандре: «Намерение стать гражданином России? Да, действительно, у меня все еще есть желание получить паспорт гражданина России. На самом деле я всегда мотивирован, и давайте поскорее уже сделаем это. Нокауты в моем исполнении продолжатся, вы впервые увидите, как Кузьмин упадет. Я прекрасно осознаю свой уровень, я работаю с четырьмя боксерами, которые входят в топ-10 тяжей. Так что я готов. За счет чего буду побеждать Кузьмина? Выйду с верой во Всевышнего и проведу отличный поединок. Бой есть бой, с перчатками или без. Кто первый хорошо попадет — тот и победит».

Кузьмин: «На самом деле мне интересен формат таких боев. И в силу нынешних обстоятельств. Россия — США — противостояние давнее, и оно будет у нас проходить. Думаю, будут хорошие бои. Мы все готовы показать зрелище».

Я в этом деле давным-давно. Хоть в перчатках, хоть без — мы все это проходили. Самое главное — навыки и мастерство.

Севейдж — отличный соперник. Молодой, здоровый, с навыками бокса. Тут имеет значение сердце воина, которое будет подталкивать к победе. Ему будет нелегко, пускай будет готов".