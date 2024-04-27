Тяжелейшие нокауты на РЕН ТВ: Кудряшов снес Робутти, Фомичев избил Данилова

И соглавный, и главный бои боксерского вечера не дошли до второго раунда.

Дмитрий Кудряшов подтвердил, что является одним из самых жестких панчеров российского бокса. В главном бою турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» его соперником был аргентинец Даниэль Робутти. Робутти на взвешивании показал 137 килограммов — настолько габаритных оппонентов у Кудряшова еще не было. Тем не менее Дмитрий считался явным фаворитом. Прогнозировалось, что бой продлится недолго — и завершится в первом-втором раунде. Так и произошло.

Причем Робутти начал так, будто фаворит — он: пошел вперед с серией, которую начал с апперкота. Но все его удары попали в блок. Скоро последовала еще одна яростная атака, и на этот раз аргентинец прошил защиту Кудряшова — двумя жесткими апперкотами. Первая минута определенно осталась за Робутти.

Затем Кудряшов нащупал дистанцию, встречая соперника левым джебом. Именно с левого джеба и началась победная атака Дмитрия. Робутти, находясь в углу, попробовал довести апперкот, но попался на крепкий левый хук. Даниэля повело, русский боксер это почувствовал — и выбросил три жестких удара: два правых боковых и один левый, после которого Робутти упал лицом вперед.

На ринг выбежали медики. Аргентинец охал, ему было плохо, но, к счастью, кислородная маска все же не понадобилась. После боя у него диагностировали сотрясение мозга.

— Надеюсь, с ним будет все нормально, — сказал Кудряшов после боя. — Но, как говорится, не нокаутировал бы я его — нокаутировал бы он меня. Сожалею, что вот так вот — что он долго не мог прийти в себя. Надеюсь, с ним все будет нормально. Я поблагодарил его.

— Но йербу он забыл мне принести, — отметил Дмитрий. — Или, может быть, принес, но забыл отдать. Он обещал меня угостить мате после боя. Надрать задницу еще обещал, отобрать ужин и деньги. Но я сейчас пойду ужинать с деньгами. И с задницей у меня тоже все в порядке.

Теперь у Кудряшова 28 побед, 27 (!) из которых — нокаутом. При шести поражениях. Дмитрию 38 лет. Перед боем с Робутти он заявил, что готов боксировать хоть до 55. У Робутти же теперь 11 побед и 8 поражений в профессиональном боксе. И ему тоже 38.

«Бой с Сергеем Харитоновым по боксу? Каждый раз предлагают Дацика, Емельяненко. Я не особо стремлюсь к таким поединкам, — сказал Кудряшов. — Эти ребята, наверное, прошли свой пик. Они реальные звезды, на которых я когда-то сам смотрел, на которых я хотел быть похожим. И выходить их и бить... честно признаюсь: я бы не хотел. Мне интересна спортивная составляющая. Я ж не буду называть Фьюри и так далее — понимаю, что таких боев никогда не будет. Отбоксировал бы я с Фьюри за ноль рублей? Да».

Тяжелым нокаутом закончился и соглавный бой боксерского вечера — между Олегом Фомичевым и Николаем Даниловым. Этот поединок тоже прошел в тяжелом весе.

36-летний Данилов (кстати, тренер Вячеслава Дацика) в марте отметился победой над Тимуром Слащининым (ТКО, 3-й раунд). Тем не менее фаворитом считался 28-летний Фомичев — мастер спорта по боксу и чемпион кулачной лиги Top Dog (а еще в феврале Фомичев победил в RCC известного бойца ММА Хадиса Ибрагимова).

Бой в первом раунде — за минуту до гонга. Фомичев сломал Данилову нос, продолжил давить и в итоге сокрушил правым боковым. Николай потом еще долго не мог подняться.