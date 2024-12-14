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Минаков: «Мне нужно было взять темп с первого раунда и не опускать Джонсона»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боец ММА Виталий Минаков прокомментировал ничью в боксерском поединке с американским боксером Кевином Джонсоном, имеющим российское гражданство, на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Было два плотных удара, не было потрясения, но был момент такой, когда... У меня в этом бою сказался первый опыт выступления в боксерках. Я не ожидал, что они такие скользкие. У меня не получалось ни двигаться, ни делать какие-то финты. Я разъезжался, когда двигался, старался просто удержать баланс. И вот когда Кевин попал просто таким тяжелым ударом, я его, конечно, почувствовал. Потрясения не было, но я как раз стал разъезжаться, стал ловить пол, чтобы устоять. Видимо, это выглядело как потрясение. На самом деле, потрясения не было, был один неприятный удар прямо в нос, и был удар в область уха.

Я пытался экономить немного силы, мне стоило начать сразу работать, наверное. Потому что я видел, что он действительно в третьем раунде задышал. В третьем, четвертом задышал, и он стал отстаивать и пропускать Мне нужно было взять темп с первого раунда и не опускать его. Я думаю, что было бы поинтереснее», — сказал Минаков после боя.

Алексей Папин и&nbsp;Грег Харди после боя. Папин наглухо вырубил Харди, Минаков и Джонсон выдали ничью. Как прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Бокс
Виталий Минаков
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