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Папин — о победе над Харди: «Кайфовое ощущение, когда твой соперник падает, и понимаешь, что он уже не встанет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский боксер Алексей Папин прокомментировал победу нокаутом над американцем Грегом Харди в поединке основного карда турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Тяжело бьет парень, сносит ударами. Первый раунд, конечно, из-за нокдауна это его раунд. У нас небольшой диссонанс произошел в углу. Я планировал делать одно, тренер говорил другое. И чуть поэтому тяжело было подстроиться после первого раунда. Но в дальнейшем, в принципе, как и планировали, подошли.

Харди — самый тяжело бьющий в карьере? Именно по тоннажу — да, наверное, самый такой тяжелый. Как получился нокдаун? Зевнул, пропустил удар, плюс ко всему он еще где-то чуть потряс меня, снес за счет тоннажа. Кайфовое ощущение, когда твой соперник падает, и понимаешь, что он уже не встанет. Я отвернулся и пошел, а потом раз — смотрю, он лежит уже, глаза закатил», — сказал Папин после боя.

Алексей Папин и&nbsp;Грег Харди после боя. Папин наглухо вырубил Харди, Минаков и Джонсон выдали ничью. Как прошел турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Бокс
Алексей Папин
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