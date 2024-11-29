Валуев считает, что Минакову будет сложно в боксерском поединке с Кевином Джонсоном

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал предстоящие бои, которые пройдут в рамках гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

Турнир состоится 13 декабря в Москве. В главном бою вечера на ринге встретятся боец ММА, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков и бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Кевин Джонсон.

«Одно могу сказать: вопрос по боксу, поэтому с Джонсоном чисто по-боксерски справиться будет очень сложно. Минакову особо ничего не светит, по крайней мере, «лаки панч» (удар наудачу — Прим. «СЭ») никто не отменял. Надеяться на некое событие, которое может поменять ход боя за довольно короткий промежуток времени, не стоит. Сложности для Минакова добавляет и весьма существенный боксерский опыт Джонсона», — сказал Валуев «РЕН ТВ».

В соглавном бою вечера на боксерском ринге сойдутся действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин и американский боец смешанного стиля, который уже шесть лет выступает в тяжелом весе в UFC Грег Харди.

«Если бы в этом поединке раундов было больше, то с каждым последующим раундом у Папина шансы бы повышались. Но, думаю, Папин подойдет к короткому поединку в хорошей спортивной форме и завершит его победой», — добавил Валуев.

Турнир состоится в спорткомплексе «Мегаспорт». Прямая трансляция мероприятия начнется на телеканале РЕН ТВ в 23:30 по московскому времени.