Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ
Новости
Статьи Фото Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бойцовский клуб РЕН ТВ

Сегодня, 21:25

Валуев считает, что Минакову будет сложно в боксерском поединке с Кевином Джонсоном

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал предстоящие бои, которые пройдут в рамках гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия»

Турнир состоится 13 декабря в Москве. В главном бою вечера на ринге встретятся боец ММА, четырехкратный чемпион мира по самбо Виталий Минаков и бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе Кевин Джонсон.

«Одно могу сказать: вопрос по боксу, поэтому с Джонсоном чисто по-боксерски справиться будет очень сложно. Минакову особо ничего не светит, по крайней мере, «лаки панч» (удар наудачу — Прим. «СЭ») никто не отменял. Надеяться на некое событие, которое может поменять ход боя за довольно короткий промежуток времени, не стоит. Сложности для Минакова добавляет и весьма существенный боксерский опыт Джонсона», — сказал Валуев «РЕН ТВ».

В соглавном бою вечера на боксерском ринге сойдутся действующий обязательный претендент на титул чемпиона мира по версии WBC Алексей Папин и американский боец смешанного стиля, который уже шесть лет выступает в тяжелом весе в UFC Грег Харди.

«Если бы в этом поединке раундов было больше, то с каждым последующим раундом у Папина шансы бы повышались. Но, думаю, Папин подойдет к короткому поединку в хорошей спортивной форме и завершит его победой», — добавил Валуев.

Турнир состоится в спорткомплексе «Мегаспорт». Прямая трансляция мероприятия начнется на телеканале РЕН ТВ в 23:30 по московскому времени.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Виталий Минаков
Кевин Джонсон
Николай Валуев
Бойцовский клуб РЕН ТВ: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Биография Александра Кержакова — лучшего бомбардира в истории сборной России
Двух штангистов обвиняют в изнасиловании девушки на первенстве России
В РФС давно знали о самарском «долге на взятки судьям», матчи «Крыльев» проверяют иностранцы, имя информатора - тайна. Что Дюков рассказал о коррупционном скандале
Минобороны РФ сообщило об освобождении сел Раздольное и Воровское в ДНР
Страны Балтии отсоединятся от российской энергосистемы 8 февраля
Песков ответил Байдену, осудившему ответные российские удары по Украине
Популярное видео
«Локомотив» победил «Трактор» в битве лидеров
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
Ги Буше — новый тренер «Авангарда»
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Реал»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Боруссия»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Сочи» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Металлург» снова настиг большой кризис
«Спарта» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Шинник» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Тюмень» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
СКА отпустил Серебрякова, Кинэн vs сборная России, снова об «Авангарде»
«Пари НН» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Дрозд считает, что боксер Папин будет иметь преимущество в поединке с бойцом ММА Харди

Дрозд считает, что Минаков не сможет победить Джонсона в боксерском поединке

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости