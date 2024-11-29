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Дрозд считает, что Минаков не сможет победить Джонсона в боксерском поединке

Владислав Маслов
Корреспондент
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Экс-чемпион мира по боксу по версии WBC Григорий Дрозд прокомментировал предстоящий бой Виталия Минакова и Кевина Джонсона.

Поединок состоится 13 декабря в рамках гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия» и пройдет по правилам бокса.

«У Минакова есть недюжинная сила, он прославился своим нокаутирующим ударом. Однако против него на ринге будет опытный боксер Джонсон, который в свое время бился за титул чемпиона мира. Слабая сторона обоих спортсменов — это возраст. А в части бокса для Виталия — он не боксер, а самбист. Тогда как Джонсон — настоящий профи. Думаю, для Минакова это будет очень сложный поединок, и я бы поставил на победу Кевина. Потому что он на порядок будет лучше готов к боксерскому бою», — заявил Дрозд «РЕН ТВ».

39-летний россиянин Минаков является 4-кратным чемпионом мира по спортивному самбо, заслуженным мастером спорта по самбо, а также мастером спорта по дзюдо и вольной борьбе. На его счету 25 боев в ММА (23 победы и 2 поражения).

45-летний россиянин американского происхождения Джонсон был претендентом на титул чемпиона мира по версии WBC в тяжелом весе.

Источник: РЕН ТВ
Виталий Минаков
Григорий Дрозд
Кевин Джонсон
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