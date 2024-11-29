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Сегодня, 21:15

Дрозд считает, что боксер Папин будет иметь преимущество в поединке с бойцом ММА Харди

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Экс-чемпион мира по боксу Григорий Дрозд считает, что российский боксер Алексей Папин будет на ринге лучше своего оппонента, американского бойца ММА Грега Харди.

Поединок Папина и Харди пройдет 13 декабря в рамках гала-шоу «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Суперсерия».

«Я думаю, что Папин будет быстрее, проворнее, так сказать, искуснее. Все-таки Алексей — боксер, и с точки зрения ударной техники у него все хорошо по сравнению с его оппонентом. И у бойцов будет разница в весе, поэтому поединок станет нестандартным в глазах зрителей», — сказал Дрозд «РЕН ТВ».

Также он отметил, что Папин сейчас проходит службу в зоне спецоперации. Дрозд заявил, что кикбоксер является примером для молодежи и на него равняются.

Турнир состоится в спорткомплексе «Мегаспорт». Прямая трансляция мероприятия начнется на телеканале РЕН ТВ в 23:30 по московскому времени. Главным событием вечера станет поединок между бойцом ММА Виталием Минаковым и знаменитым боксером Кевином Джонсоном. Тяжеловесы будут драться в формате «четыре раунда по три минуты».

В соглавном бою сойдутся Папин и Харди. Им предстоит провести на ринге шесть раундов по три минуты.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Алексей Папин
Грег Харди
Григорий Дрозд
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