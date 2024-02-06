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6 февраля, 23:13

Тренер оценил форму Джонсона перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

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Тренер Тарас Кияшко рассказал о подготовке Кевина Джонсона к поединку с Шоном Тернером в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Турнир состоится 16 февраля.

По словам тренера, Джонсон находится в хорошей форме.

«Сегодня попробовали, вроде получилось хорошо. Остается не так много времени, поэтому будем тренироваться и готовиться», — цитирует Кияшко «РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Кевин Джонсон
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