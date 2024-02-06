Принявший гражданство РФ американец Джонсон спел песню «Я русский» перед боем в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»

Принявший гражданство России американец Кевин Джонсон провел открытую тренировку перед боем с Шоном Тернером в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 16 февраля.

Джонсон спел отрывок песни исполнителя Shaman «Я русский».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью.

11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.