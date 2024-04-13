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Кудряшов сразится с Робутти на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

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Россиянин Дмитрий Кудряшов встретится с аргентинцем Даниэлем Робутти в главном поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 26 апреля.

В со-главном бою россиянин Олег Фомичев встретится с белорусом Николаем Даниловым.

38-летний Кудряшов — боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории и являвшийся претендентом на титул регулярного чемпиона мира по версии WBA (2017). Последний бой Кудряшов провел в начале марта 2024 года, нокаутировав американца Деандре Севейджа.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1209887-kudriashov-srazitsia-s-argentintsem-robutti-na-turnire-boitsovskogo-kluba-ren-tv
Дмитрий Кудряшов (бокс)
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