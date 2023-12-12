Рамирес: «В США и России работают разные техники бокса»

Американский боксер Джемини Рамирес поделился мнением о российской школе бокса.

«Российская школа бокса очень высокого класса. Она мне очень импонирует, но ее очень сложно сравнивать с американской, потому что в американской школе работают одни техники бокса, в российской — другие», — приводит слова Рамиреса РЕН ТВ.

Ранее Рамирес рассказал о подготовке к поединку с россиянином Эдгаром Гукасяном в турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

15 декабря в Чел.ябинске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится бой Рамиреса с ргоссиянином Эдгарм Гукасяном.

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени.