Алоян — о бое Гукасяна с Рамиресом: «Эдгар должен соблюдать режим»

Чемпион мира Михаил Алоян высказался о подготовке российского боксера Эдгара Гукасяна к бою с Джемини Рамиресом, оторый состоится 15 декабря на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске.

«Гукасян должен соблюдать режим, чтобы подойти в хорошей форме к поединку с Рамирезом. Возраст, все-таки уже ему 33 года. Тут все зависит от его желания, от его мотивации, внутреннего состояния. И, что очень важно, от его подготовленности. По себе помню, в 33 года очень важно быть дисциплинированным, вставать, вовремя кушать и правильно ложиться спать», — приводит слова Алояна РЕН ТВ.

Ранее Гукасян заявил, что намерен давить Рамиреса в поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени.