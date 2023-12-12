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Рамирес: «В подготовке к бою с Гукасяном акцентировали внимание на бег»

Сергей Разин
корреспондент
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Американский боксер Джемини Рамирес рассказал о подготовке к поединку с россиянином Эдгаром Гукасяном на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Перелет прошел отлично, комфортабельно. Интересный опыт — перелет через океан. В подготовке к бою мы работали над техникой, выносливостью, акцентировали внимание на бег. Я не знаю своего оппонента, но это и не важно», — приводит слова Рамиреса РЕН ТВ.

Бой пройдет в Челябинске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 15 декабря. В главном поединке Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном, в соглавном бою сойдутся россиянин Павел Шульский и Джейсон Гаверн из США.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени (00.00 — по челябинскому).

Источник: https://ren.tv/news/sport/1170792-amerikanets-ramirez-zaiavil-chto-treniroval-beg-pered-boem-s-gukasianom
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