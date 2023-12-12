Шульский назвал Гаверна улыбчивым парнем перед поединком на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Боец MMA Павел Шульский поделился мнением о своем сопернике на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» американце Джейсоне Гаверне.

«Он — улыбчивый парень. Вроде живой, а там кто его знает. Когда в голову прилетают удары, посмотрим, как живость проходит», — приводит слова Шульского РЕН ТВ.

15 декабря в Челябинске в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в соглавном бою сойдутся Шульский и Гаверн. В главном поединке турнира Максим Бабанин сразится с Кевином Джонсоном.