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Сегодня, 18:16

Петровский оценил шансы Джонсона в поединке с Тернером

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский боксер Марк Петровский поделился ожиданиями от боя между американцем Кевином Джонсоном, недавно получившим российский паспорт, и ирландцем Шоном Тернером.

«Шон Тернер моложе, и у них бой должен получиться равный, интересный. Но я думаю, что Кевин за счет своих навыков боксерского интеллекта выиграет поединок, должен выиграть», — цитирует Петровского РЕН ТВ.

Кроме того, Петровский высказался о том, что бойцы проведут поединок в 4-унциевых перчатках для MMA:

«Это все меняет. Тогда даже 50 на 50, потому что все-таки Джонсон на кулаках не дрался, а у Тернера уже есть опыт, голые кулаки», — добавил Петровский.

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.

Источник: РЕН ТВ
Кевин Джонсон
Марк Петровский
ММА
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