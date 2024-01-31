Кудряшов считает, что у Тернера мало шансов в бою против Джонсона

Российский боксер Дмитрий Кудряшов поделился ожиданиями от боя между американцем Кевином Джонсоном, недавно получившим российский паспорт, и ирландцем Шоном Тернером.

«Из того, что вы мне показали, успел увидеть, что Тернер — боец, может опасно ударить свои боковые. Он дрался на голых кулаках. У Тернера, как у любого ирландца, крутой нрав, но по бою с нашим соотечественником по боксу видно, что плохо держит, там, падает от джебов. В этом плане Кевин Джонсон, как сказать, наверное, более практичный. Его мало кто мог нокаутировать, только Джошуа. Ну я сейчас не буду вдаваться, но он боксировал практически со всеми топами супер тяжелого веса в боксе, и мало кому удавалось его нокаутировать. Я думаю, что и у Тернера шансов мало», — цитирует Джонсона РЕН ТВ,

16 февраля Джонсон и Тернер встретятся в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

44-летний Джонсон провел на профессиональном ринге 60 поединков, в которых одержал 36 побед (20 нокаутом) и потерпел 22 поражения, 2 боя завершились вничью. 11 января Джонсон получил российский паспорт. При смене гражданства он взял отчество Владимирович.