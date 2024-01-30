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Боец Кратос считает, что боксеру Джонсону будет тяжело драться с Тернером в ММА

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Боец лиги TOP DOG Сергей «Кратос» Калинин заявил, что боксеру Кевину Джонсону будет трудно переквалифицироваться в бойца ММА для поединка с ирландцем Шоном Тернером.

«Борьба — это один из важных аспектов ММА, поэтому просто так научиться за месяц, за два, за полгода — это невозможно. Скорее всего, они будут в стойке работать в ММА-перчатках. Может, кинут по разу корявые лоу-кики. Скорее всего, будут просто боксировать, раз они — два боксера.
Кевин Джонсон — чистый профессионал по боксу, дрался с Тайсоном Фьюри, с Дациком он грамотно отработал. В принципе, в ударке он хорош, но ММА — это другое. Если кулачка поближе к боксу, то ММА — это важный аспект того, что должны присутствовать тайский бокс, вольная борьба, бокс. Эти основные дисциплины приносят успех», — приводит РЕН ТВ слова Калинина.

Кевин Джонсон проведет поединок против Шона Тернера на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 16 февраля.

44-летний Джонсон — американец, 11 января он получил российский паспорт.

Источник: РЕН ТВ
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