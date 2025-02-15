Папин — о поединке с Тетте: «Буду готов на сто процентов»
Обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин оценил свою готовность к бою против чемпиона WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезера Тетте.
«Я думаю, что я готов. Сейчас уже готов, но не на 100 процентов. К 28 февраля буду готов на 100 процентов. Знаете, бойтесь ту собаку, которая молчит, а не ту, которая лает. Так и здесь, нужно опасаться этого парня», — цитирует Папина «РЕН ТВ».
Россиянин отметил, что настраивается провести полный бой, но если представится возможность нокаутировать спортсмена из Ганы, то он ее не упустит.
Папин и Тетте встретятся на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который состоится 28 февраля в Йошкар-Оле. Их поединок станет главным событием вечера.
Источник: РЕН ТВ
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25 ноя 2025 20:57
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