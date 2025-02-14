Россиянин Сергеев пожелал кубинцу Сото подойти в хорошей форме к бою на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Российский боксер Сергей Сергеев обратился к сопернику — кубинцу Хорхе Мануэлю Сото перед боем на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«В принципе такой техничный чувствительный парень. Думаю, что бой будет интересным, это самое главное. Я могу сказать, что у меня немного смешанный стиль. Раньше старался боксировать в стиле советской школы бокса, но сейчас начал смотреть американские бои и немного брать оттуда», — цитирует Сергеева РЕН ТВ.

Поединок состоится 28 февраля в Йошкар-Оле в Ледовом дворце «Марий Эл» в рамках нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном поединке сойдутся россиянин Алексей Папин и Эбенезер Тетте из Ганы.