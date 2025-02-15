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15 февраля 2025, 23:13

Кузьмин заменит травмированного Папина в поединке с Тетте

Боксер Сергей Кузьмин заменит обладателя чемпионского пояса WBA Asia Алексея Папина в поединке с чемпионом WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Йошкар-Оле.

По словам промоутера Владимира Хрюнова, Папин не сможет выйти на бой из-за травмы.

«Таковы суровые законы этой жизни, что спортсмены высоких достижений — они подвергают себя сверхнагрузкам. У Алексея Папина разрыв ахилла, это тяжелая травма, которая действительно не дает ему возможности принять участие в боксерском шоу. В прошлое наше шоу, которое прошло на переполненной арене «Мегаспорт» у Папина был главный бой, соглавный бой — у заслуженного мастера спорта Сергея Кузьмина. Боксера из Ленинграда, любимца ленинградской публики, очень своеобразный, харизматичный парень. Он уже подтвердил свое участие в этом бою», — приводит РЕН ТВ слова Хрюнова.

Турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Йошкар-Оле состоится 28 февраля в Ледовом дворце «Марий Эл».

Источник: РЕН ТВ
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