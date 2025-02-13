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Папин провел спарринг с Джонсоном перед боем с Тетте

Камила Абдурахманова
корреспондент

Экс-чемпион мира по версии IBF International и обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин провел спарринг с российским боксером Кевином Джонсоном в рамках подготовки к бою с чемпионом WBA Africa и WBA Pan Africa Эбенезером Тетте из Ганы.

Поединок состоится 28 февраля в Йошкар-Оле в Ледовом дворце «Марий Эл» в рамках нового турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

В главном поединке сойдутся россиянин Алексей Папин и Эбенезер Тетте из Ганы.

Кроме того, зрители увидят бои между Игорем Свиридченковым и Рониэлем Иглесиасом, а также между Сергеем Сергеевым и Хорхе Мануэлем Сото.

Источник: РЕН ТВ
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Алексей Папин
Кевин Джонсон
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