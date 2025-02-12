Петровский рассказал, что Папин является сильным боксером

Боксер Марк Петровский рассказал, что обладатель чемпионского пояса WBA Asia Алексей Папин является сильным боксером.

«Алексей ни в коем случае не включил заднюю передачу, не показал, что ему плохо, тяжело. Он, наоборот, пошел вперед, начал бить этого соперника. По глазам было видно, что тот не ожидал такой реакции. Алексея, наоборот, зацепило то, что его как-то уронили. Нокдаун его не остановил, а, наоборот, только спровоцировал на действие, которое дало завершить бой досрочно», — рассказал Петровский «РЕН ТВ».

Новый турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоится 28 февраля в Йошкар-Оле в ледовом дворце «Марий Эл». В главном поединке сойдутся россиянин Алексей Папин и Эбенезер Тетте из Ганы.