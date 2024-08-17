Григорий Дрозд заявил, что бой Алексея Папина с Феликсом Валерой в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет крутым шоу

Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд заявил, что бой российского боксера Алексея Папина с доминиканцем Феликсом Валерой в рамках суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» станет крутым шоу.

«Хороший бой. Я рад, что Алексей не ищет себе легких поединков и в Череповце, на мой взгляд, будет крутое шоу. Папин — Валера — конечно, это классный поединок», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что Валера является известным боксером, который участвовал во множестве больших поединков с серьезными соперниками. Так что для Папина он не станет «легкой прогулкой».

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце.