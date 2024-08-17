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Сегодня, 09:50

Дрозд назвал Бакши однозначным фаворитом в бою с Гарридо

Ана Горшкова
Корреспондент
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Чемпион мира по боксу и спортивный комментатор Григорий Дрозд считает, что российский боксер Глеб Бакши является фаворитом в бою с американцем Джианом Гарридо на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«У него хороший тренер, у него хорошее качество бокса. Он такой, с интересной и нестандартной техникой, но очень зрелищной. Поэтому Глеб Бакши однозначно в этом поединке будет являться фаворитом», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Поединки суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ» состоятся 30 августа в Ледовом дворце в Череповце. В главном бою вечера сойдутся российский боксер Алексей Папин и доминиканец Феликс Валера. Он пройдет в формате 12 раундов по 3 минуты.

Поединок Бакши и Гарридо пройдет в формате 8 раундов по 3 минуты.

Источник: РЕН ТВ
Глеб Бакши
Григорий Дрозд
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