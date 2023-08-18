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Ефимов — о бое с Гукасяном: «Думаю, в техническом плане мне все-таки будет с ним сложно»

Виктория Кравченко
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Российский боец Андрей Ефимов рассказал, что думает о предстоящем поединке против боксера Эдгара Гукасяна в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Начало — после 23.00 по московскому.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире бой Петровский — Джонсон.

«Честно сказать, думаю, в техническом плане мне все-таки будет с ним сложно, но как такой уличный парень, я думаю, зарубиться всегда я смогу, и для него это точно не будет легкой прогулкой, потому что я тоже умею огрызаться. Так что, я думаю, шанс есть. Как я говорил раньше, для меня это больше такой вызов, проверить свои силы и показать, на что я способен в профессиональном боксе», — цитирует Ефимова РЕН ТВ.

Видеотрансляция поединка в прямом эфире также пройдет на канале РЕН ТВ. «СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов боя.

Бой с Ефимовым станет для Гукасяна первым с марта прошлого года, когда в Белоруссии он победил раздельным решением судей Залимхана Дукаева (ака Пулеметчик).

Источник: https://ren.tv/news/sport/1133941-efimov-nazval-vyzovom-bokserskii-poedinok-protiv-gukasiana
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