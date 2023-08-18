В пятницу, 18 августа, россияне Эдгар Гукасян и Андрей Ефимов проведут бой в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок пройдет в Москве на волейбольной арене «Динамо». Начало — после 23:00 по московскому времени.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире бой Петровский — Джонсон.

Видеотрансляция поединка в прямом эфире также пройдет на канале РЕН ТВ. «СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов боя.

Бой с Ефимовым станет для Гукасяна первым с марта прошлого года, когда в Белоруссии он победил раздельным решением судей Залимхана Дукаева (ака Пулеметчик).

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