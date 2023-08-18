18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» американский боксер Кевин Джонсон проведет бой с россиянином Марком Петровским на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Их поединок начнется примерно в 23.35 по московскому времени.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире бой Петровский — Джонсон.

Видеотрансляция поединка в прямом эфире также пройдет на канале РЕН ТВ. «СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов боя.

В главном событии вечера бокса британский боец ММА Оли Томпсон подерется с россиянином Вячеславом Дациком.

На счету 43-летнего Джонсона по прозвищу «Кингпин» в боксе — 36 побед (20 нокаутом), 21 поражение и две ничьи. У 24-летнего Петровского — пять побед (четыре из них нокаутом).