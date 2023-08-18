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Марк Петровский — Кевин Джонсон: прямая трансляция боя «Бойцовского клуба РЕН ТВ» (видео)

Прямая трансляция боя Марк Петровский — Кевин Джонсон начнется примерно в 23.35 мск
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Боец ММА Кевин Джонсон.
Кевин Джонсон.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

18 августа в Москве на волейбольной арене «Динамо» американский боксер Кевин Джонсон проведет бой с россиянином Марком Петровским на турнире суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Их поединок начнется примерно в 23.35 по московскому времени.

YouTube-канал «СЭ» «Ушатайка» покажет в прямом эфире бой Петровский — Джонсон.

Видеотрансляция поединка в прямом эфире также пройдет на канале РЕН ТВ. «СЭ» проведет на сайте текстовую онлайн-трансляцию самых интересных моментов боя.

В главном событии вечера бокса британский боец ММА Оли Томпсон подерется с россиянином Вячеславом Дациком.

На счету 43-летнего Джонсона по прозвищу «Кингпин» в боксе — 36 побед (20 нокаутом), 21 поражение и две ничьи. У 24-летнего Петровского — пять побед (четыре из них нокаутом).

Дацик&nbsp;&mdash; Томпсон и&nbsp;Тактаров&nbsp;&mdash; Монсон: Бойцовский клуб РЕН&nbsp;ТВ. Дацик — Томпсон и Тактаров — Монсон: трансляция турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ»

Бокс
Кевин Джонсон
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