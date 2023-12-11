Джонсон назвал Бабанина «пирожком», россиянин пообещал сделать из американца «котлету»

Российский боксер Максим Бабанин пообещал сделать на ринге из Кевина Джонсона «котлету» после того, как американец назвал россиянина «пирожком». Поединок Бабанина и Джонсона станет главным на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске 15 декабря.

«Сразу чувствовалось, что что-то плохое про меня говорит. Ринг покажет», — приводит РЕН ТВ слова Бабанина.

Россиянин отметил, что подобные дерзкие выпады соперников его заводят.

«Конечно, заводит. С виду я добрый парень, но все знают: я выхожу в ринг и показываю свою работу совсем по-другому. Поэтому, что сейчас впадать в какие-то перепалки, когда можно будет выйти в ринг и показать все, что умеешь. Кто будет пирожок, кто будет котлета — это уже потом посмотрим — отбивная, может быть», — заключил Бабанин.

Трансляция турнира в прямом эфире РЕН ТВ начнется в 22.00 по московскому времени (00.00 — по челябинскому).