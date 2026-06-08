Германия отказала в визах двум членам президиума Федерации санного спорта России

Консульство Германии в Москве отказалось предоставить въездные визы членам президиума Федерации санного спорта России (ФССР) Геннадию Родионову и Андрею Кныру, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ФССР.

Таким образом, Родионов и Кныр не смогут принять участия в конгрессе Международной федерации санного спорта (FIL), который состоится в германском Бертехсгадене 8-9 июня.

«Геннадий Родионов, ранее постоянно участвовавший в работе конгрессов Международной федерации санного спорта, на этот раз не сможет присутствовать на ключевом мероприятии FIL, из-за того что консульство Германии отказало ему в получении въездной визы в эту страну. По этой же причине отказался от рабочей поездки и Андрей Кныр, у которого также имелось приглашение от международной федерации», — заявила представительница пресс-службы ФССР.

Отмечается, что в работе конгресса FIL планируют принять участие президент ФССР Наталия Гарт и генеральный секретарь организации Анна Савка.

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