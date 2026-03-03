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Санный спорт

3 марта, 20:38

Российский саночник Павличенко пожаловался на зарплату ниже 50 тысяч рублей

Ана Горшкова
Корреспондент

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что не планирует возобновлять карьеру даже в случае снятия санкций.

Сейчас 34-летний Павличенко работает в агентстве недвижимости.

«Я сейчас в очень хорошем месте работаю — в агентстве недвижимости. Нам же всем нужно есть, правильно? За еду я уже много лет откатал. Меня кормили и одевали, спасибо, но сейчас хочется еще и пожить. Знаешь, как тяжело после спорта выйти на обычную работу? Слава богу, я попал в потрясающий коллектив. Меня терпеливо обучают, хотя я новичок в этом деле», — приводит слова Павличенко «Спортс».

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Главная причина, по которой Павличенко не вернется в санный спорт, — финансовая.

«Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень. Сейчас подняли — под полтинник», — сказал Павличенко.

По словам спортсмена, максимальная ставка в Центре спортивной подготовки (ЦСП) для чемпиона мира — 120 тысяч рублей.

Павличенко — двукратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира-2018/19.

Источник: Sports.ru
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Семен Павличенко
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