Российский саночник Павличенко пожаловался на зарплату ниже 50 тысяч рублей

Двукратный чемпион мира по санному спорту Семен Павличенко заявил, что не планирует возобновлять карьеру даже в случае снятия санкций.

Сейчас 34-летний Павличенко работает в агентстве недвижимости.

«Я сейчас в очень хорошем месте работаю — в агентстве недвижимости. Нам же всем нужно есть, правильно? За еду я уже много лет откатал. Меня кормили и одевали, спасибо, но сейчас хочется еще и пожить. Знаешь, как тяжело после спорта выйти на обычную работу? Слава богу, я попал в потрясающий коллектив. Меня терпеливо обучают, хотя я новичок в этом деле», — приводит слова Павличенко «Спортс».

Главная причина, по которой Павличенко не вернется в санный спорт, — финансовая.

«Поработав тут, я понимаю, что меня уже не устраивает зарплата в спорте. Это низкий уровень. Сейчас подняли — под полтинник», — сказал Павличенко.

По словам спортсмена, максимальная ставка в Центре спортивной подготовки (ЦСП) для чемпиона мира — 120 тысяч рублей.

Павличенко — двукратный чемпион мира, четырехкратный призер чемпионатов мира, шестикратный чемпион Европы и обладатель Кубка мира-2018/19.