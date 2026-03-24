Международная федерация санного спорта рассмотрит вопрос допуска российских юниоров

Президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт сообщила, что конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) в июне рассмотрит вопрос возможности допуска российских юниоров до турниров под эгидой организации без ограничений.

«Мы уже несколько писем написали в международную федерацию после того, как исполком МОК вынес новые рекомендации по допуску юниоров без всяких ограничений. Одно, второе, третье. Но положительного ответа на эти письма мы до сих пор не получили. Мы получили документы, касающиеся предстоящего конгресса FIL, и в его повестке точно есть этот вопрос. По нему будет проводиться голосование», — рассказала Гарт ТАСС.

Конгресс FIL пройдет с 8 по 9 июня в Берхтесгадене (Германия).

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям допускать российских и белорусских спортсменов к турнирам в юношеских дисциплинах с флагом и гимном. Данная рекомендация распространяется как на индивидуальные, так и на командные виды спорта.

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