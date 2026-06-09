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Сегодня, 19:23

FIL рассмотрит вопрос о допуске российских саночников в сентябре

Сергей Филин

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) отложил решение вопроса о допуске россиян до конца сентября.

Отчетно-выборный конгресс FIL состоялся в Бертехсгадене (Германия) с 8 по 9 июня. Изначально делегаты планировали провести голосование о возможности допуска к соревнованиям под эгидой федерации юниоров и взрослых спортсменов из РФ.

«Конгресс FIL принял решение перенести рассмотрение вопроса [о возможности допуска саночников из России до международных стартов в сезоне-2026/27] на конец сентября», — приводит слова представителя пресс-службы федерации ТАСС.

В декабре 2025 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал федерациям снять все ограничения с россиян на юношеских турнирах.

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Источник: ТАСС
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санный спорт
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