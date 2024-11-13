Lifestyle
Авто
Новости Статьи Хобби
Главная
Lifestyle
Авто

Сегодня, 14:15

АвтоВАЗ угрожает банкротство — компания задолжала больше 100 миллиардов рублей

Богдан Виноградов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Фото Freepik

Российскому автомобильному гиганту «АвтоВАЗ» грозит банкротство — об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Долги предприятия перед банками превысили 100 миллиардов рублей.

Обложка. АвтоВАЗ готовится выпустить новую «Ниву» — планируются серьезные изменения

Из-за повышения ключевой ставки проценты стали еще выше, и та прибыль, которая шла на развитие производства, модернизацию и обновление модельного ряда, в значительной части уходит на их погашение. По словам Чемезова, сейчас в «профильных ведомствах» обсуждаются возможные варианты помощи предприятию.

Источник: Интерфакс
Читайте также
Итоговый турнир ATP Finals 2024 завершится в Турине 17 ноября
Умер 17-летний саночник из сборной Москвы
Что происходит в «Спартаке» после отставки Амарала
Пушилин назвал очень серьезными разрушения в Угледаре
СМИ узнали об опасениях Киева из-за проведения Трампом переговоров по формуле Вэнса
Россия сделала представление Израилю после удара у авиабазы Хмеймим в Сирии
Популярное видео
Клубы КХЛ против драфта
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Пятое поражение СКА
«Рубин» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Пари НН»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Факел»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Ведущие клубы КХЛ не поддерживают введение драфта
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 10 ноября
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Амур» летит в пропасть
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 15-го тура 9 ноября
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Балтика»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Ни магнитолы, ни парктроника: автомобилисты раскритиковали новую Lada Vesta

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости