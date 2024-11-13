АвтоВАЗ угрожает банкротство — компания задолжала больше 100 миллиардов рублей

Российскому автомобильному гиганту «АвтоВАЗ» грозит банкротство — об этом рассказал глава «Ростеха» Сергей Чемезов. Долги предприятия перед банками превысили 100 миллиардов рублей.

Из-за повышения ключевой ставки проценты стали еще выше, и та прибыль, которая шла на развитие производства, модернизацию и обновление модельного ряда, в значительной части уходит на их погашение. По словам Чемезова, сейчас в «профильных ведомствах» обсуждаются возможные варианты помощи предприятию.