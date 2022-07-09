Лето на колесах: готовим автомобиль к дальней поездке

Тема автомобильных путешествий приобретает особую актуальность сейчас, когда закрыты многие южные аэропорты. Вспоминаем, о чем есть смысл озаботиться заранее, чтобы отдых не превратился в хоррор-квест.

Доедет то колесо в Москву?..

Известный гоголевский вопрос как нельзя лучше подходит к нашей ситуации, ведь именно на долю колес приходится контакт с тысячами километров дорог самого разного качества. Поэтому, осматривая перед дальней дорогой покрышки, недостаточно убедиться в том, что высота протектора превышает 1,6 мм, как предписывают правила. Лучше иметь запас хотя бы в миллиметр на износ, не забывая о риске аквапланирования и вероятности попасть на грунтовку, от чего никто не застрахован. Само собой, шины не должны иметь порезов или грыж, хотя хорошо отремонтированные проколы ничем не грозят. Главное — способность сохранять заданное давление, за которым в дороге нужно следить, для чего можно приобрести специальные датчики (если, конечно, ваш автомобиль не оборудован таковыми штатно) и компрессор. Не стоит забывать и о пятом колесе, то есть запасном: оно должно быть в наличии, целым и накачанным, а вы должны уметь его установить. Отсюда вытекает необходимость проверки наличия соответствующих ключей, домкрата и светоотражающего жилета, который рекомендуется надевать, выходя из машины на трассе в темное время суток.

Некоторые эксперты советуют балансировать колеса перед дальней поездкой, но в этом нет особой нужды, если они балансировались при сезонной переобувке, а после этого не было какого-либо ремонта или аварии. То же самое можно сказать о регулировке углов установки колес, а вот диски нужно внимательно осмотреть, особенно если они легкосплавные. Едва заметная трещина на ажурной спице может грозить внезапным разрушением колеса на высокой скорости или при ударе, и лучше не пытаться эту трещину заварить. Покупка нового (или подержанного) диска с аналогичными геометрическими параметрами может оказаться немногим дороже ремонта, а уверенность в машине дорогого стоит. Кстати, в этой связи нелишне вспомнить о том, что для каждой модели имеется свой список одобренных типоразмеров покрышек, и если ваше авто имеет обувку не по размеру, есть риск (пусть теоретически и небольшой) нарваться вдали от дома на въедливого инспектора.

Как известно, обязательный технический осмотр недавно отменили, но никто не отменял перечень неисправностей, при которых эксплуатация автомобиля запрещается. Данный документ нетрудно найти, однако его смысл можно описать кратко: автомобиль должен быть исправен. Если при коротких городских поездках вы мирились с гулом ступичных подшипников, хрустом ШРУСов и стуком рулевой рейки, в преддверии дальнобоя со всем этим неплохо разобраться. А заодно — проинспектировать тормозную систему, чтобы убедиться в том, что диски и колодки не скончаются через 100 километров и выдержат горные серпантины Кавказа или Крыма. Тормозную жидкость лучше поменять, если этого не делали пару лет, также не слишком старыми должны быть моторное и трансмиссионное масла, охлаждающая жидкость, фильтры, свечи, ремни и прочие расходники, периодичность замены которых регламентируется производителем.

Автомобильные путешествия. Фото Global Look Press

Со старым аккумулятором — это не жизнь

Трудно переоценить актуальность цитаты из фильма «Берегись автомобиля»: здоровье электросистемы не менее важно, чем состояние шасси и силового агрегата. Ведь современные автомобили под завязку напичканы электроникой, всевозможными электроприводами и подогревами, плюс многочисленные гаджеты водителя и пассажиров, плюс кондиционер, плюс автохолодильник, который хорошо бы взять в дорогу... Поэтому, если вашему аккумулятору больше трех лет, нужно проверить его заряд, лучше на специализированном сервисе. Если его состояние вызывает опасения, иногда можно попробовать обойтись доливкой дистиллированной воды и подзарядкой, но большинство современных аккумуляторов — необслуживаемые, и в таком случае придется разориться на новую батарею.

Один из главных потребителей электроэнергии в автомобиле — кондиционер, и перед поездкой на юг самое время справиться о его здоровье. Если эффективность охлаждения понизилась, обычно требуется лишь дозаправка хладагентом, но даже при нормальной работе нелишним будет почистить конденсатор и испаритель, поменять салонный фильтр. Параллельно стоит облегчить дыхание двигателю, продув или промыв радиатор системы охлаждения, и вообще навести чистоту в подкапотном пространстве. Это лучше доверить специально обученным людям, благо многие сервисы предлагают подобные программы, зачастую даже с бесплатной диагностикой ходовой части и основных агрегатов.

Но вернемся к электричеству, которое потребляют еще и фары. Исправная и отрегулированная оптика — важный фактор безопасности, но тут важно не переусердствовать в стремлении обеспечить себе хороший обзор. Параметры ламп жестко регламентированы, равно как и их количество и расположение, и любая дополнительная иллюминация, в том числе и нештатные ходовые огни, может быть расценена как внесение изменений в конструкцию со всеми вытекающими последствиями. Если очень хочется лучше видеть, можно поставить новые «дворники» и залить специальную летнюю жидкость стеклоомывателя, а еще одну щетку для водительской стороны положить в багажник на всякий случай.

Автомобильные путешествия. Фото Global Look Press

Запас карман не тянет

Не стоит превращать багажник в склад запчастей, но кое-что может оказаться нелишним в дальней поездке. Помимо перечисленного, есть смысл захватить запасные лампочки, предохранители, буксировочный трос, провода для «прикуривания», лопату, фонарик, запасную батарейку для брелока сигнализации, немного моторного масла для долива. Плюс обязательные аптечку и огнетушитель, которые, в принципе, должны быть в машине всегда.Впрочем, здесь мы переходим от подготовки собственно автомобиля к сборам в дорогу участников экспедиции, а это уже тема отдельного разговора.